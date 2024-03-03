المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمه قصة عشق وقناة الفجر الجزائرية

المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمه قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم التركي الشهير والمحبوب بوراك أوزجيفيت ويشاركه البطولة يلدز جاغري عتيقسوي وأوزجه تورير نجح على مدار أكثر من مائة وخمسون حلقة في الحفاظ على نسب المشاهدة العالية بتركيا وأيضا جذب المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، فعشاق المسلسلات التاريخية حريصين على معرفة تاريخ تأسيس الدولة العثمانية وكيف نهضت بتلك القوة بعد أن عانت من الحروب الداخلية والخارجية أيام أرطغرل مما تسبب في فقرها وضياعها، ويوم الأربعاء الماضي عرض على قناة atv التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة التي كان ينتظرها المتابعون بشغف بعد مشاهدة مقتطفات منها في الإعلانات الترويجية على مدار الأسبوع الماضي، ويمكن للجمهور العربي مشاهدة تلك الحلقة بعد أن تمت ترجمتها وأصبحت متاحة على المنصات الرقمية المختلفة، كما يمنكم مشاهدتها على قناة الفجر الجزائرية التي ستعرض الحلقة مترجمة يوم الخميس القادم في الساعة التاسعة مساء، ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال موقع قصة عشق.