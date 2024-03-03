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المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمه قصة عشق وقناة الفجر الجزائرية

Mahmoudمنذ يومين
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المؤسس عثمان الحلقة 151
المؤسس عثمان الحلقة 151

أشترت قناة الفجر الجزائرية الحق الحصري لعرض مسلسل المؤسس عثمان على الفضائيات العربية، ليتمكن محبو المسلسل من كافة أنحاء الوطن العربي من مشاهدة حلقات المسلسل أول بأول، ولمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 اضبط إعدادات تردد القناة كالآتي :

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12034
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
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Mahmoudمنذ يومين
0

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