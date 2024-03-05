“اعرف هتقبض المرتب امتي”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك حيث بدأ الكثير لشراء كافة متطلبات الشهر من سلع غذائية وغيرها، لمعرفة موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة المقررة، تابعوا معنا الفقرات التالية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

فقد أعلنت الهيئة القوية للتأمينات الاجتماعية إنه موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 تم بالفعل من يوم الخميس 21 من شهر مارس الحالي وذلك بالزيادة المقررة، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية.

حيث يبدأ صرف الراتب من يوم الخميس 21 مارس 2024.

ويأتي اليوم الثاني لصرف المرتبات يوم الأحد 24 مارس.

أما اليوم الثالث لصرف المرتبات فهو يوم الإثنين 25 مارس.

كما تأتي يومي 26 و27 مارس أخر يومين لصرف مرتبات شهر مارس.

زيادة المرتبات المقررة لشهر مارس

كما تم الإعلان في وقت سابق عن زيادة المرتبات الحالية بنسبة تصل إلى 50%، ومنها تم رفع الحد الأدني لأجور الموظفين إلى أن يصل إلى 6000 جنية مصري، كما تم زيادة معاش التكافل والكرامة لكل المستفيدين منه بنسبة 15%.

جدول مرتبات العاملين بالزيادة