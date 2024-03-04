الان pdf تنزيل اسماء الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 كشوفات منصة مظلتي الجديدة

اسماء الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يعد من المحاور الأساسية التي تسعى فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين، حيث أنها توفر الحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للكثير من الأفراد الغير قادرين ومحدودي الدخل، وبناءاً عليه فقررت الوزارة صرف مبلغ مادي شهريًا لهذه الحالات، وتم توفير الاستعلام عن الكشوف إلكترونيًا عبر عدة مواقع متخصصة وفرتها الدولة، ونوضح فيما يلي الرابط والخطوات.

اسماء الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، تكون متاحة لبعض الأفراد التي ينطبق عليها بعض الشروط والتي سوف يتم ذكرها وهي :

يجب على المتقدم للخدمة أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم داخل العراق بشكل دائم.

ثم يشترط ألا يكون هناك دخل شهري ثابت للمتقدم.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أي أصول أو عقارات.

وأيضًا يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عامًا، وألا يزيد عن ستين عاماً وذلك للرجال ؛ أما بالنسبة للسيدات فيجب ألا يكون عمر المتقدمة أقل من خمسة عشر عامًا، وألا تزيد عن خمسة وخمسون عامًا.

رابط اسماء الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال منصة مظلتي الرسمية، والتي أطلقتها وزارة العمل العراقية، حيث تستعد الوزارة في الوقت الحالي على توفير الموارد المالية لصرف الدعم لمستحقيه،لأن الهدف من هذا البرنامج هو مساعدة الأسر ضعيفة الدخل والفقيرة لمواجهة الغلاء والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، ومن أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

وبعد ذلك يتم الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار قسم هيئة الرعاية الإجتماعية.

وبعد ذلك اختيار اسماء المشمولين بالرعاية.

ثم تحديد رقم الوجبة.

وبعد ذلك يتم الضغط على “استعلام”.

وفي النهاية ستظهر كشوف المشمولين على هيئة ملفات PDF، يتم تحميلها وثم البحث عن اسم المشمول المراد البحث عنها.

تساعد الوزارة كل المواطنين في الحصول على تلك الأسماء بشكل الكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات الموجودة أمامكم، حيث تم صدور هذه الأسماء بشكل رسمي وتم الحصول عليها من قبل كل الأشخاص المتقدمين على هذا الدعم، وذلك من أجل التسهيل على كل المواطنين في جميع أنحاء العراق وتوفير الوقت والجهد لديهم.