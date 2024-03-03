اقتصاد

الأخضر كم يسوي .. سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في محال الصيرافة والبنك

Omnia Elbazمنذ يومين
0
سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم ما يشغل بال المواطنين في العراق الفترة الحالية، حيث في العادة تتأرجح أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية  في غالبية الدول العربية، ونذكر لكم عبر البديل سعر 100 دولار في العراق اليوم كم تساوي، فتابعوا.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تنخفض العملات المحلية في بعض الدول العربية أحيانًا وأحيان أخرى ترتفع، حيث يعتمد سعر الصرف على عدد من الأمور الأخرى في الدولة، وبالنسبة لـ سعر 100 دولار في العراق اليوم فقد سجلت اليوم مبلغ 130672.60 ألف دينار عراقي، وبالتالي السعر للدولار كما يلي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار1305.73 دينار
10 دولار13057.26 دينار
100 دولار130572.60 دينار
1000 دولار1305726.00 دينار

ويُعتبر أسعار الصرف شبه مستقرة داخل جميع محال الصيرفة بالأسواق المحلية، وهذا السعر بالأعلى كمتوسط سعر للبيع والشراء.

سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري

بعد أن بينا لكم كم سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم كمتوسط للسعر، نوضح لكم سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، فهو من ضمن ما يبحث عنه المواطنون في العراق أيضًا، وقد جاء السعر كما يلي:

الدينار العراقيالجنيه المصري
1 دينار0.024 جنيه
10 دينار0.24 جنيه
100 دينار2.36 جنيه
1000 دينار23.64 جنيه مصري

علمًا بأن السعر قد يرتفع أو ينخفض في عمليات البيع والشراء بعض الدنانير، كما أن أيضًا هذا السعر هو المتداول به في البنك المركزي العراقي، ويمكن بنفس السعر أيضًا الحصول على المبلغ أو التحويل من داخل البنك المركزي المصري.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Omnia Elbazمنذ يومين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى