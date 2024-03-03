الأخضر كم يسوي .. سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في محال الصيرافة والبنك

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم ما يشغل بال المواطنين في العراق الفترة الحالية، حيث في العادة تتأرجح أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية في غالبية الدول العربية، ونذكر لكم عبر البديل سعر 100 دولار في العراق اليوم كم تساوي، فتابعوا.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تنخفض العملات المحلية في بعض الدول العربية أحيانًا وأحيان أخرى ترتفع، حيث يعتمد سعر الصرف على عدد من الأمور الأخرى في الدولة، وبالنسبة لـ سعر 100 دولار في العراق اليوم فقد سجلت اليوم مبلغ 130672.60 ألف دينار عراقي، وبالتالي السعر للدولار كما يلي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار 1305.73 دينار 10 دولار 13057.26 دينار 100 دولار 130572.60 دينار 1000 دولار 1305726.00 دينار

ويُعتبر أسعار الصرف شبه مستقرة داخل جميع محال الصيرفة بالأسواق المحلية، وهذا السعر بالأعلى كمتوسط سعر للبيع والشراء.

سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري

بعد أن بينا لكم كم سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم كمتوسط للسعر، نوضح لكم سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، فهو من ضمن ما يبحث عنه المواطنون في العراق أيضًا، وقد جاء السعر كما يلي:

الدينار العراقي الجنيه المصري 1 دينار 0.024 جنيه 10 دينار 0.24 جنيه 100 دينار 2.36 جنيه 1000 دينار 23.64 جنيه مصري

علمًا بأن السعر قد يرتفع أو ينخفض في عمليات البيع والشراء بعض الدنانير، كما أن أيضًا هذا السعر هو المتداول به في البنك المركزي العراقي، ويمكن بنفس السعر أيضًا الحصول على المبلغ أو التحويل من داخل البنك المركزي المصري.