موقع مظلتي spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عموم المحافظات pdf

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024. تعلن عنها الحكومة العراقية حيث أنها تشمل مواطنيها العراقيين ممن لا يمتلكون دخل شهري ثابت يوفر احتياجاتهم الضرورية، التي لا يمكن استمرار الحياة بدونها خاصة الأسر التي تكفل أطفال صغار، الذي لا يملكون تأمين صحي أو يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات دائمة، والجدير بالذكر أن وزارة العمل تجري دراسات دقيقة للتأكد من إيصال الدعم للمستحقين فقط، ومنها ما يتعلق بالبحث الميداني للتأكد من ظروف الأسر الاقتصادية على الطبيعة في الواقع، ويتم تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بعد التقديم الإلكتروني في منصة مظلتي واتباع التعليمات.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أخيرا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تم تحديدها في كشوفات شاملة الوجبة الأخيرة التي ظهرت مؤخرا، والتي يتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية.

الدخول على منصة مظلتي العراق .

بعد تسجيل بيانات الدخول في الوجهة الرئيسية وهي اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر من الصفحة الرئيسية أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد أيقونة الوجبة الأخيرة.

اكتب اسم المحافظة التي تنتمي لها.

اضغط زر تحميل الملفات بصيغة pdf.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حددت وزارة العمل في العراق وهي الجهة الرسمية المعنية باختيار الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، شروط محددة يتم على أساسها تحديد المستحقين بالدعم الحكومي، والتي تهدف إلى اختيار الفئات الأكثر احتياجا لما تقدمه تسهيلات تيسر حياة المواطن وتتلخص تلك الشروط فيما يلي.