أكواد صالحة للجميع.. أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل وخطوات شحن شدات PUBG Mobile بطريقة حصرية

ظهرت رموز وكودات الاسترداد في لعبة ببجي لأول مرة في عام 2018، عندما تم إطلاق الإصدار التجريبي للعبة ببجي موبايل في البداية، كانت هذه الرموز والكودات تصدر بانتظام من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعبة؛ ولكن مع ارتفاع شعبية اللعبة، بدأت شركة Krafton، المطورة للعبة، في إصدار الرموز والكودات بشكل أكثر تكرارًا، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك المواقع الرسمية على الإنترنت، والقنوات الرسمية، والفعاليات الخاصة.

أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل

رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Mobile UC هي مجموعة من الرموز التي يمكن للاعبين استخدامها للحصول على العناصر داخل اللعبة دون الحاجة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة؛ تساعد هذه الرموز اللاعبين على الحصول على أسلحة متميزة ومعدات قتالية وملابس وأدوات مختلفة، مما يساعدهم على تعزيز أدائهم في اللعبة وزيادة فرص الفوز.

من خلال استخدام رموز الاسترداد، يمكن للاعبين تجنب الحاجة إلى شراء هذه العناصر بالمال الحقيقي، وبالتالي يمكنهم الاستمتاع بتجربة اللعب دون الحاجة إلى القلق بشأن تكلفة العناصر داخل اللعبة؛ يتم إطلاق رموز الاسترداد بشكل دوري من قبل فريق تطوير اللعبة، ويمكن للاعبين الحصول عليها من خلال مختلف الفعاليات داخل اللعبة أو من خلال مسابقات خاصة أو عروض ترويجية.

عند استخدام رمز الاسترداد، يتم توفير العناصر المحددة مجانًا للحساب الخاص باللاعب، مما يتيح لهم الاستفادة منها في اللعبة دون أي تكلفة إضافية؛ وفيما يلي أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل:

الرمز الهدية PUBGMSANSLI 10 كوبونات لصناديق الأزياء الكلاسيكية WINTERCARNIVAL15 15 قطعة فضية WINTERHOLIDAY 10 قطعة فضية DKJU10GTDSM 1000 قطعة فضية DKJU8LMBPY 2000 قطعة فضية UCBYSD800 800 شدة UC MIDASBUY بطاقة تغيير الاسم مجانًا EBGURMTDOKS 10 كوبونات لصناديق الأزياء الكلاسيكية BBKTZEZET3 زي أسطوري

خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile

طريقة شحن شدات ببجي PUBG Mobile تتطلب بعض الخطوات البسيطة على موقع اللعبة الرسمي “Midasbuy”؛ لتمكين اللاعب من الفوز في المعارك وشراء المعدات المطورة المتاحة في المتجر مقابل الشدات، يمكن القيام بالتالي: