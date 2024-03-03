أكواد صالحة للجميع.. أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل وخطوات شحن شدات PUBG Mobile بطريقة حصرية
ظهرت رموز وكودات الاسترداد في لعبة ببجي لأول مرة في عام 2018، عندما تم إطلاق الإصدار التجريبي للعبة ببجي موبايل في البداية، كانت هذه الرموز والكودات تصدر بانتظام من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعبة؛ ولكن مع ارتفاع شعبية اللعبة، بدأت شركة Krafton، المطورة للعبة، في إصدار الرموز والكودات بشكل أكثر تكرارًا، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك المواقع الرسمية على الإنترنت، والقنوات الرسمية، والفعاليات الخاصة.
أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل
رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Mobile UC هي مجموعة من الرموز التي يمكن للاعبين استخدامها للحصول على العناصر داخل اللعبة دون الحاجة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة؛ تساعد هذه الرموز اللاعبين على الحصول على أسلحة متميزة ومعدات قتالية وملابس وأدوات مختلفة، مما يساعدهم على تعزيز أدائهم في اللعبة وزيادة فرص الفوز.
من خلال استخدام رموز الاسترداد، يمكن للاعبين تجنب الحاجة إلى شراء هذه العناصر بالمال الحقيقي، وبالتالي يمكنهم الاستمتاع بتجربة اللعب دون الحاجة إلى القلق بشأن تكلفة العناصر داخل اللعبة؛ يتم إطلاق رموز الاسترداد بشكل دوري من قبل فريق تطوير اللعبة، ويمكن للاعبين الحصول عليها من خلال مختلف الفعاليات داخل اللعبة أو من خلال مسابقات خاصة أو عروض ترويجية.
عند استخدام رمز الاسترداد، يتم توفير العناصر المحددة مجانًا للحساب الخاص باللاعب، مما يتيح لهم الاستفادة منها في اللعبة دون أي تكلفة إضافية؛ وفيما يلي أجدد رموز استرداد شدات UC ببجي موبايل:
|الرمز
|الهدية
|PUBGMSANSLI
|10 كوبونات لصناديق الأزياء الكلاسيكية
|WINTERCARNIVAL15
|15 قطعة فضية
|WINTERHOLIDAY
|10 قطعة فضية
|DKJU10GTDSM
|1000 قطعة فضية
|DKJU8LMBPY
|2000 قطعة فضية
|UCBYSD800
|800 شدة UC
|MIDASBUY
|بطاقة تغيير الاسم مجانًا
|EBGURMTDOKS
|10 كوبونات لصناديق الأزياء الكلاسيكية
|BBKTZEZET3
|زي أسطوري
خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile
طريقة شحن شدات ببجي PUBG Mobile تتطلب بعض الخطوات البسيطة على موقع اللعبة الرسمي “Midasbuy”؛ لتمكين اللاعب من الفوز في المعارك وشراء المعدات المطورة المتاحة في المتجر مقابل الشدات، يمكن القيام بالتالي:
- قم بفتح موقع اللعبة الرسمي الخاص بشحن الشدات والذي يعرف باسم “Midasbuy”.
- قم بإدخال معرف اللاعب (ID) الخاص بك في المكان المخصص له.
- اختر الباقة المناسبة من الشدات المتوفرة ضمن العروض المعروضة على الموقع.
- اختر طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت عبر بطاقة الفيزا أو المحفظة الإلكترونية.
- اضغط على زر “تأكيد الشحن” لإتمام العملية.
- قم بفتح حساب اللعبة الخاص بك للتحقق من وصول الشدات بنجاح.