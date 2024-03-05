“سجل لطفلك الآن”.. موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446 في السعودية

ما هو موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1446؟ حيث تم الإعلان عن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1446 في المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة التعليم، كما يتم فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية والأهلية والمدارس الدولية ومدارس تحفيظ القرآن في هذا الموعد المحدد فقط.

موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1446

وقد جاء موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية كما صرحت وزارة التعليم السعودية كما يلي:

يبدأ التسجيل في يوم 25 مارس 2024، الموافق 15 رمضان 1445.

يغلق باب التسجيل في يوم 23 شوال 1445، الموافق 2 مايو 2024.

كما جاء موعد التسجيل في رياض الأطفال في المدارس الأهلية كما يلي:

يفتح باب التسجيل في يوم 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

يرجى الانتباه إلى أنه يجب على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم خلال هذه الفترة المحددة فقط.

شروط تقديم الطلاب في الصف الأول الابتدائي

تم تحديد عدد من الشروط التي يجب توفرها لتقديم الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446 في المملكة العربية السعودية كما يلي:

يجب أن يكون الطالب قد أكمل عامه السادس، أو أقل بـ90 يومًا، عند بدء العام الدراسي الجديد لعام 2024-2025.

أيضًا يمكن التقديم للطلاب الذين ولدوا في 9 محرم 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م.

يسمح بالتقديم للطلاب الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات بنحو 180 يومًا، وذلك في الفترة من 18 نوفمبر 2018م الموافق 10 ربيع الأول 1440هـ حتى 15 فبراير 2019م الموافق 10 جمادى الأولى 1440هـ.

يجب أن يلتحق الطالب بعام دراسي قبل مرحلة رياض الأطفال.

المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي

بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، يجب تقديم الوثائق التالية: