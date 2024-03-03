ادخل شوف اغاني اطفال جديدة مش هتلاقيها في مكان تاني …تردد قناة طيور الجنة الجديد2024.. هيشتغل بسرعة الصاروخ

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي تلقى تفاعلا كبيرا من الأطفال وأسرهم في مختلف المناطق حيث تتميز بمحتواها الأصيل الذي يعزحز قدرة الأطفال على تعلم اللغة والحفظ والتركيز من خلال أناشيد متنوعة وجذابة تبث هذه الأناشيد يوميا بانتظام عبر شاشتها، ما يثير اهتمام الكثيرين في البحث عن التردد الجديد للقناة لعام 2024 ويزداد الطلب عليه باستمرار لذلك نقدم التردد الجديد للقناة لضمان استقباله بجودة عالية عبر الرسيفر الخاص بالمشاهدين كالآتي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

وقد كبير منذ بداية اطلاقها نجاح كبير لانفردها بعرض المحتوى الترفيهي للاطفال بطريقة جديدة ومبتكرة، حيث أن لها العديد من المميزات الآتية :

تخاطب الاطفال باللغة العربية مما يسهل عليهم تعلم اللهجه العربية الأصلية.

مقدمين الفقرات يسافرون لتقديم عروض في مختلف البلاد العربية.

تقدم عدد رائع من الاناشيد على مدار اليوم دون توقف.

يوجد لديها حسابات رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي توفر على جميع الاغاني والاناشيد التي تعرضها على شاشتها بذلك يسهل ايجاد الأغنية التي التي تبحث عنها.

ضبط تردد قناه طيور الجنة الجديد 2024

وقد أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن التردد الجديد الخاص بعام 2024 ، والذي يمكن ضبطة من خلال إدخال التردد من خاصية الضبط اليدوي وإليكم فيما يلي تردد قناة طيور الجنة عبى النايل سات :

التردد: 11258

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قم باستقبال الإشارة من خلال الدخول على زر القائمة من جهاز التحكم بالريسيفر ، ومن خلال اختار خاصية الضبط اليدوي لكي تتمكن من إدخال بيانات التردد الجديد وحفظها .