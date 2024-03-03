تراجع محمد صلاح وهالاند يخطف الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل الجولة 27

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته في الوطن العربي، ويتطلع الجمهور لمعرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، وتعود زيادة شعبية الدوري الإنجليزي إلى وجود العديد من اللاعبين العرب المميزين، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي يلعب لفريق ليفربول، ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم صراعًا مثيرًا على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، مع تألق النجم المصري محمد صلاح ووصوله لصدارة هدافي البطولة قبل أن يتخطاه واتكينز بعد مباريات الأمس، وفي هذا المقال، نُقدم لكم معلومات حول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

واصل ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في 18 مباراة، وتعادله في 6 وخسارته لقاءين فقط، ليجمع 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وفيما يلي ترتيب الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول: 60 نقطة. مانشستر سيتي: 59 نقطة. آرسنال: 58 نقطة. أستون فيلا: 52 نقطة. توتنهام هوتسبير: 47 نقطة. مانشستر يونايتد: 44 نقطة برايتون: 39 نقطة وست هام يونايتد: 39 نقطة وولفرهامبتون: 38 نقطة نيوكاسل يونايتد: 37 نقطة تشيلسي: 35 نقطة فولهام: 32 نقطة

نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

يُواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفًا، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 :

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 17 هدفًا.