“هاتف خيالي من شاومي”.. مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد.. امكانيات تتحدى الخيال..!!

يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra واحدا من أحدث إصدارات شركة Xiaomi التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث يعتبر هذا الهاتف إمبراطور الهواتف الذكية بفضل مواصفاته الرائعة وأدائه المذهل، إنه هاتف يجمع بين التصميم الأنيق والقوة الهائلة، مما يجعله قاهرا لأحدث هواتف العملاقين الكوري والأمريكي، وهما أبل وسامسونج، يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميمه الأنيق والمبتكر الذي يجذب الانتباه، حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بدقة عالية وبمعدل تحديث عالي، مما يجعل تجربة الاستخدام سلسة وممتعة، كما أن الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة مثل الزجاج والألمنيوم، مما يعزز من متانته ويمنحه مظهرا فاخرا.

مواصفات الهاتف

إحدى المزايا المميزة لهاتف Xiaomi 14 Ultra هو نظام الكاميرات المتطور الذي تم تجهيز الهاتف به، حيث يضم الهاتف أربع كاميرات متقدمة، وتتميز الكاميرا الرئيسية بدقتها البالغة 50 ميجا بيكسل واستشعارها من سوني LYT-900 بمقياس 1 بوصة، بالإضافة إلى دعم تقنية OIS، وتأتي الكاميرا الواسعة والكاميرا المكبرة بجانب كاميرا بيريسكوب التي تتيح التكبير حتى 5 مرات، وجميعها بدقة 50 ميجا بيكسل. أما بالنسبة لكاميرا الهاتف Xiaomi 14 Ultra الأمامية المخصصة للسيلفي ومكالمات الفيديو، فتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل، وتتمتع هذه الكاميرا بقدرتها على التقاط صور ذات جودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة، متجاوزة بذلك كاميرا السيلفي في iPhone 15 Pro Max، كما تدعم الكاميرا الأمامية تقنية AISP .

بعض المواصفات الاخرى

تعتبر البطارية ذات القوة الهائلة بسعة 5000 مللي أمبير مصدر طاقة فائق القدرة.

تتيح لك تقنية الشحن السريع بقوة 90 وات إعادة شحن الجهاز بسرعة لتكون جاهزا للاستخدام بسرعة فائقة.

كما يمكنك الاستفادة من شحن لاسلكي بقوة 80 وات، مما يوفر لك الراحة والسهولة في الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الشحن العكسي بقوة 10 وات توفير الطاقة لأجهزة أخرى.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم HyperOS التي توفر تجربة استخدام مذهلة.

سعر الجهاز

ويبدأ سعر الجهاز من 830 دولار لإصدار يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.