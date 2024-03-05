مُتـــــاح الآن.. رابط الاستعلام عن نتائج المنح والقروض لعام 2024 من خلال موقع مديرية البعثات الأردنية

ما هي كيفية الاستعلام عن نتائج المنح والقروض لعام 2024 من خلال موقع مديرية البعثات الأردنية، إذا كنت طالبًا أردنيًا وتسعى للحصول على دعم مالي لمتابعة دراستك الجامعية، فقد تهمك الفرص التي تقدمها مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من منح وقروض داخلية وخارجية، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهلاً لهذه الفرص؟ وكيف يمكنك تقديم طلبك ومتابعة نتائجه؟ في هذا المقال، سنشرح لك الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج المنح والقروض عبر موقع مديرية البعثات الأردنية لعام 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2024

خطوات الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2024 كما يلي:

قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع مديرية البعثات الأردنية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي قمت بإنشائها عند تقديم الطلب.

ستظهر لك النتائج بشكل مفصل، حيث سيتم توضيح النقاط التي تم احتسابها لك وسواء تم ترشيحك للمنح أو القروض أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من رؤية أسماء ونقاط الطلبة الآخرين المتنافسين معك في نفس اللواء أو الحقل الدراسي.

يجب عليك أن تضع في اعتبارك أن النتائج نهائية ولن يتم قبول أي اعتراض عليها.

الإجراءات اللازمة بعد الاختيار:

إذا تم اختيارك للاستفادة من المنح أو القروض، فيجب عليك استكمال الإجراءات المطلوبة لتأكيد قبولك وتفعيل الدعم المالي الذي حصلت عليه.

يختلف هذا الإجراء حسب نوع الدعم المالي والجامعة المستقبلة، لذا يجب عليك الاطلاع على الآليات والوثائق والمواعيد الخاصة بكل فرصة على موقع مديرية البعثات.

شروط الاستفادة من المنح الدراسية

قبل تقديم طلب للحصول على منحة أو قرض، يجب عليك التأكد من استيفاء الشروط اللازمة للاستفادة منها. تختلف هذه الشروط باختلاف نوع الدعم المالي والدولة المانحة والتخصص المطلوب، لذا يجب عليك الاطلاع على التفاصيل و الإرشادات الخاصة بكل فرصة على موقع مديرية البعثات، ومن الشروط الأساسية التي يجب توافرها:

أن تكون أردني الجنسية ومقيم في الأردن.

أن تحصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 65% أو 85% حسب نوع الدعم المالي.

أن تكون مقبولًا أو مسجلًا في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو الخاصة أو الأجنبية المعتمدة في التخصص المطلوب.

أن لا تكون مستفيدًا من أي منحة أو قرض أو دعم مالي آخر من أي جهة.

أن تكون حسن السيرة والسلوك ولم تتعرض لأي عقوبات تأديبية أو قانونية.

باستيعاب هذه الخطوات والشروط، يمكنك الآن الشروع في عملية الاستعلام والتقديم للحصول على الدعم المالي الذي قد يسهم في تحقيق أهدافك الأكاديمية والمهنية.