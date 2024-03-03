رسميا pdf رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من وزارة العمل العراقية لينك مظلتي

الآن ومع الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعاني منها كثير من الشعوب في العالم، أصبحت الرعاية الاجتماعية هي الحل المثالي المؤقت التي تقوم به الحكومات لرعاية الأشخاص الفقراء، وهذا هو حال حكومة العراق التي أصرت على دعم مواطنيها من خلال تقديم دعم مالي لكل مواطن يبلغ قيمته 100 ألف دينار عراقي، كما حددت الوزارة آلية التسجيل في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة إلكترونية مسؤولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الفترة الأخيرة حيث أنها قد أصبحت موضع الأحاديث الجانبية بين مواطني العراق، وموضع تداول الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وأكثر الموضوعات التي يبحث عنها عبر جوجل، حيث يتمنى كل مواطن سجل في منصة مظلتي أن يجده في كشوفات المشمولين بالرعاية التي ينتظروا الإعلان عنها، ويكون هذا الاستعلام بدون بذل أي مجهود لا عليك سوى تنفيذ التالي.

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية من هنا .

اختيار أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” من الصفحة الرئيسية للمنصة.

اختيار هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تستعلم عنها ولتكن الوجبة الأخيرة.

حدد المحافظة، ثم اختر زر ” تحميل”.

يوجد لكل محافظة ملف pdf خاص بها يحتوي على أسماء المواطنين الذي وقع عليهم الاختيار.

اكشف عن اسمك في الملفات.

رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل في العراق هي الجهة المسؤولة عن كل برامج الرعاية الاجتماعية، والتي تقوم بوضع شروط محددة لاختيار المواطنين الفقراء، الذين أرهقتهم ظروف الحياة الصعبة خاصة الأسر التي بها أطفال ويبدأ عدد أفرادها من أربعة أفراد، على أن يكونوا متواجدين دائما في العراق، وقد تم تحديد الحد الأقصى لعمر الرجال ليكون 60 عام والسيدات 55 عام.