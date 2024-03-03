تردد قناة وناسة لولو الجديدة 2024 تحديث شهر مارس.. ضبط تردد قناة لولو الشطورة افضل قنوات الاطفال

يبحث الكثيرون على تردد قناة وناسة لولو الجديدة 2024 لما تقدمه قناه لولو الشطورة من أفلام كرتونية وأغاني طفولية أكثر من رائعة جعلتها ضمن أفضل قنوات الأطفال، ولعل ابرز اغاني قناة وناسة اغنية الحرامي سارق لولو، ياشرطة حرامي، كتاكيت بيبي، اغنية بيب بيب، هالصيصان وغيرها من الاغاني التي تعد هي معشوقة كل صغير وتجده يرددها دائما وأبدا في كل مكان، ولذلك فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال يمكنكم الحصول على تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024

قناة وناسة هي قناة مملوكة للمطرب السعودي راشد الماجد وتتبع مجموعة قنوات ام بي سي وتم انشائها وافتتاحها عام 2007 من خلال حفل غنائي ساهر للماجد الذي دعي فيه نجوم الفن والصحافة،ونجحت القناه في فترة وجيزة في اثبات نفسها والحصول على نسب مشاهدة عالية جدا ومناطحة كبار قنوات الاطفال العريقة مثل قناة توم وجيري وقناه طيور الجنة وغيرها من القنوات الأخري.

تردد قناة لولو الشطورة

والان نتركم مع تردد قناة لولو الشطورة وناسة الجديد بجودة اتش دي وهي كما يلي:

أولا القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11430 معامل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 4/3

ثانيا تردد قناةوناسة على عرب سات:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11270 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

ومن خلال الترددات السابقة يمكنكم تنزيل قناة وناسة بيبي الجديدة على القمرين الصناعيين الاشهر في الوطن العربي وهما النايل سات وعرب سات للاستمتاع بأفضل الاغاني والافلام والمسلسلات الكرتونية.