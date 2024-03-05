من هنا sandoq.moch.gov.iq.. رابط التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي 2024

ما هو رابط التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي 2024؟ حيث بدأ البحث الحثيث من قبل المواطنين في جميع أنحاء المحافظات العراقية عن رابط التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي، وقد أزاحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية في صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 الستار عن بدء عملية التقديم على القروض للعام الحالي 2023/2024، وقد اندفع العديد من المواطنين للاستفسار والتحقق من رابط التقديم الالكتروني للبدء في عملية التقديم.

رابط التقديم الالكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي 2024

بعد البحث المتوالي للعديد من الأفراد في كافة المحافظات العراقية عن رابط التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي 2024، جاء الإعلان الرسمي من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية ببدء عملية التقديم الإلكتروني على هذه القروض.

وقد بدأت العملية من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت العراق، ومن المقرر أن تستمر لمدة 24 ساعة حتى يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024. وتم وضع جدول محدد لأيام التقديم لكل محافظة وفقًا للإعلان الرسمي على مواقع الوزارة الإلكترونية.

وقد جاء جدول التقديم للقروض في المحافظات العراقية كما يلي:

يوم الأحد 3 مارس 2024: بغداد، ديالى، الأنبار، نينوى، كركوك، صلاح الدين.

يوم الاثنين 4 مارس 2024: ذي قار، المثنى، واسط.

يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: القادسية، بابل، النجف.

يوم الأربعاء 6 مارس 2024: ميسان، كربلاء، البصرة.

باستيعاب هذه المعلومات، يمكن للمواطنين العراقيين الاستعداد لعملية التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي وفقًا للجدول المحدد والشروط الموضحة.

الخطوات اللازمة للتقديم لقروض صندوق الإسكان

أولا قم بزيارة موقع صندوق الإسكان العراقي عبر الرابط الرسمي.

قم بتحميل استمارة التقديم.

قم بملء البيانات المطلوبة داخل الاستمارة.

اتبع كافة الإجراءات المطلوبة.

اضغط على زر التسجيل.

شروط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي لعام 2024

وقد جاءت شروط تقديم قروض صندوق الإسكان العراقي لعام 2024 كما يلي: