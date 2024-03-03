”’شغل ببدلة ,ومحترم سواء مؤهل أو ومافي.. بمرتبات تصل ل 10000 جندي بنك مصر بيديك وظايف العمر.. قدم بسرعـة

وظائف بنك مصر بمرتبات ١٠ آلاف اعلنا بنك مصر اليوم عن حاجته الى شباب حاصلين على مؤهلات عالية للتوظيف في وظائف شاغره لديه، وكانت حاجته الى درجة بكالوريوس فأكثر في علوم الحاسب الآلي براتب يصل الى 10,000 جنيه، وأعلن أنه على الراغبين للتقدم في تلك الوظائف الاطلاع على الشروط الخاصة بالتقديم في وظائف بنك مصر والتي تعتبر واحدة من أفضل الفرص المقدمة للشباب على موقع التوظيف لينكد إن أن.

ما هي الشروط اللازمة للتقديم على وظائف بنك مصر؟

يعتبر بنك مصر من أقدم البنوك العريقة منذ سنوات طويلة حيث يصل إلى 100 عام واكثر، حيث تم تأسيسه على يد الخبير الاقتصادي طلعت حرب عام ،1920 منذ تلك الوقت وهو في تطور مستمر حيث تتوالى نجاحاته، وعلاوة على ذلك كل وقت يستعين بالشباب الخارجين للاستفادة من أفكارهم الشبابية المبتكرة في مجال الاقتصاد، وكانت الشروط ينبغي على المتقدم ان يكون مصر الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في جامعات معتمدة خاصة او حكومية في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مهارة المتقدم في اللغة الانجليزية كتابة وتحدث، مهارة استخدام الحاسب الآلي، هناك بعض الوظائف سوف تتطلب خبرة تصل إلي ثلاثه سنوات كما انه ينبغي حسن السير والسلوك وتمتع المتقدم بسمعه طيبه.

وظائف بنك مصر 2024

هناك عدة وظائف يمكن التقديم عليها من خلال رابط التوظيف على موقع لينكد إن إن كما ذكرنا، ومن ومن أبرز تلك الوظائف، هي إدخال البيانات، متابعة تنفيذ مشروعات وتطوير الجودة، إحضار التقارير وتوحيد مدخلات ومخرجات كافة بيانات أقسام البنك، موظف لإنشاء التقارير وإصدار البيانات وتطوير الأنظمة شخص للتفاعل مع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ كافة الطلبات المتعلقة، بإدارة الجودة الشاملة، تطوير كافة أدوات القياس اللازمة من أجل تغطية الاختبارات الجودة في كافة قطاعات البنك.