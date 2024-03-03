فرحه عارمة لاصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي.. جهزوا المحافظ يلاعشان القبض

يشهد برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الحكومة المصرية تحسينا كبيرا في معيشة الفئات الأشد احتياجا وضعفا في المجتمع، ولأهمية هذا البرنامج في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، فإن البحث عن طرق الاستعلام عن مواعيد صرف المعاش تكون ذات أهمية بالغة للمستفيدين من هذا البرنامج، ومعظم المستفيدين يتلقون معاشاتهم في بداية كل شهر، وتختلف مواعيد صرف المعاشات حسب الأسرة والمنطقة، ويتم تحديث المعلومات بانتظام على موقع برنامج تكافل وكرامة لضمان سهولة الوصول للمستفيدين لمعلوماتهم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن توفير رابط رسمي عبر موقعها الإلكتروني لسهولة الاستعلام عن المعاش بدون الحاجة للتوجه إلى أي مكان بدنيا، في هذه الفترة، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024، حيث يمكن لـ 22 مليون مواطن الاستفادة من دعم تكافل وكرامة، والذي يشمل نحو 5.2 مليون أسرة، بتخصيص ميزانية بقيمة 41 مليار جنيه.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامه