«اعرف نتيجة الكشف دلوقتي» رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 خلال الأيام الماضية، إذ تمنح تلك البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الامتيازات الضرورية، والتي بدورها تمكنهم من الانخراط بين فئات المجتمع بدون أي صعوبات، وذلك تفيذاً لأكبر حزمة إجراءات أقرها سيادة الرئيس خلال مؤتمره الصحفي الأخير.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

أتاحت الجهات المسؤولة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقعها الرسمي، حيث يتم الحصول على ذلك الكارت بعد خضوع المتقدم لكشف طبي رسمي من قِبل اللجنة المختصة، وبناء عليه يتم الإقرار بصلاحية المتقدم الحصول على البطاقة أم لا، فمن المفترض ظهور النتيجة خلال مدة تتراوح بين 10-14 أيام، ومن ناحية أخرى أكدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة أن ذلك الكارت لا يتم منحه إلا للمعاقين، وفيما يلي خطوات الاستعلام الكارت:

الولوج إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مباشرة من هنا .

اختيار أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقم.

الضغط على أيقونة بحث، ومن ثم الانتظار لحين ظهور نتيجة الطلب.

مميزات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

تحرص الحكومة المصرية وجميع العاملين بها على تلبية جميع احتياجات المواطن وبالأخص ذوي القدرات الخاصة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليط الضوء أكثر على اولئك الاشخاص، وبذل قصارى الجهد في منحهم حياة أفضل وجعلهم قادرين على الانخراط بين المجتمع بشكل طبيعي، ووفقاً لذلك تم طرح تلك البطاقة إذ تمنحهم الامتيازات التالية: