حضريها بسرعة لرمضان.. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط جربيها ولن تندمي ابدا

يبحث العديد من الفتيات والسيدات عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث يعد كيكة الزبادي من أشهى أنواع الكيكة، وذلك بسبب مكوناتها الاقتصادية ومذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها في الخلاط، أو باستخدام المضرب اليدوي، لذا كل ما عليك هو قراءة هذا المقال، لنتعرف على طريقة ومكونات عمل كيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

تعتبر طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط من أسهل وأسرع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأفراد، لذلك سوف نستخدم الخلاط لكي يسهل علينا طريقة تحضريها ، كما يمكن أيضًا تقديمها للضيوف، ومن ثم يمكنك أيضًا تحضيرها في عيد الميلاد، كما يمكنك إضافة أي نوع من أنواع النكهات عليها، ويمكن أيضًا حشوها أو تزينها.

مكونات كيكة الزبادي في الخلاط

نحضر كوب من الزبادي .

وأيضًا 2 كوب من الدقيق.

وكذلك أيضًا كوب ونصف من الزيت.

وأيضًا كوب من السكر.

بالإضافة إلى ملعقة من الفانيليا.

وأيضًا ملعقة من البيكينج باودر.

وكذلك رشة من الملح.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

لإعداد كيكة الزبادي في الخلاط يتم اتباع الخطوات الآتية: