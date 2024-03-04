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حضريها بسرعة لرمضان.. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط جربيها ولن تندمي ابدا
يبحث العديد من الفتيات والسيدات عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث يعد كيكة الزبادي من أشهى أنواع الكيكة، وذلك بسبب مكوناتها الاقتصادية ومذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها في الخلاط، أو باستخدام المضرب اليدوي، لذا كل ما عليك هو قراءة هذا المقال، لنتعرف على طريقة ومكونات عمل كيكة الزبادي.
طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط
تعتبر طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط من أسهل وأسرع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأفراد، لذلك سوف نستخدم الخلاط لكي يسهل علينا طريقة تحضريها ، كما يمكن أيضًا تقديمها للضيوف، ومن ثم يمكنك أيضًا تحضيرها في عيد الميلاد، كما يمكنك إضافة أي نوع من أنواع النكهات عليها، ويمكن أيضًا حشوها أو تزينها.
مكونات كيكة الزبادي في الخلاط
- نحضر كوب من الزبادي .
- وأيضًا 2 كوب من الدقيق.
- وكذلك أيضًا كوب ونصف من الزيت.
- وأيضًا كوب من السكر.
- بالإضافة إلى ملعقة من الفانيليا.
- وأيضًا ملعقة من البيكينج باودر.
- وكذلك رشة من الملح.
طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط
لإعداد كيكة الزبادي في الخلاط يتم اتباع الخطوات الآتية:
- يجب إحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع فيه السكر، وذلك مع إضافة الفانيليا والبيض والزبادي.
- ثم بعد ذلك قم بخفق جميع المكونات بشكل جيد.
- وبعد ذلك سوف يصبح لدينا خليط كريمي، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر، وأيضًا الدقيق في وعاء آخر.
- ومن ثم نقوم بوضع الخليط الذي تم خفقة في الخلاط عليه، مع التقليب من الأسفل إلى الأعلى.
- ثم بعد ذلك قومي بسكب هذا المزيج في صينية مدهونة بملعقة من الزيت ورشة دقيق.
- وبعد ذلك يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- ومن ثم ننتظر لمدة ثلاثون دقيقة، ونبدأ بالتأكد من نضجها.
- وكذلك يتم إخراجها وتركها حتى تبرد، كما يتم تزيينها، حسب الرغبة، وبعد ذلك قومي بتقديمها مباشرة.