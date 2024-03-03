فرصة وجتلك يابطل.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 بالشروط والاوراق المطلوبة وفق لوزارة الدفاع المصري

تزداد نسبة البحث بشكل كبير عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وذلك بعد الإعلان عن اقتراب استقبال دفعة جديدة، حيث قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن استقبالها دفعة من المتطوعين الجدد الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، لذلك أصبح هناك الكثير من الشباب الذين يريدون التسجيل للحصول على فرصة التطوع بالجيش المصري لهذا العام، لذا قامت الوزارة بتوفير التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي تم تخصيصه لاستقبال طلبات الراغبين وبذلك يتم التسجيل بشكل رسمي.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

بعد البحث المتواصل عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 تم الإعلان عن الموعد الرسمي لاستقبال طلبات التسجيل، حيث تبدأ من يوم 15 مارس الجاري الموافق يوم الجمعة، على أن ينتهي التسجيل 4 مايو الموافق يوم الخميس، وقد وضعت وزارة الدفاع المصرية مجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر في كل شخص متقدم للتطوع، وهذه الشروط نوضحها في هذه النقاط:

على المتطوع أن يكون مصري الجنسية.

لا بد أن يكون عمره بين 18 و 25 عام.

طول المتقدم يجب ألا يقل عن 170 سم.

يجب أن ذو صحة جيدة وتتوفر لديه اللياقة البدنية.

أن يكون غير متزوج أثناء التقديم للتطوع.

حصوله على الشهادة الإعدادية أو مايعادلها بنسبة لا تقل عن 60%.

الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش 2024

على المتطوع في الجيش أن يقوم بتحضير بعض الأوراق لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وهذه الأوراق تتمثل في: