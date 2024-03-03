“المباراة المرتقبة”موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر، قرر السويسري “مارسيل كولر” المدير الفني الفني للنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد استعداداً للمباراة التي سوف يكون فيها في مواجهة نادي الزمالك ضمن مباريات نهائي كأس مصر ـ والتي سوف تقام مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 بالمملكة العربية السعودية.

كما أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي أنه تم اغلاق ملف مباراة الأهلي أمام أفريكانز التنزاني، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضية على استاد القاهرة ضمن مباريات ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تمكن فيها النادي الأهلي من تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شئ، وتعد هذه المرة الأولى أن تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر، في دولة أخرى إلا أنها التجربة الأولى والتي أعلن عنها الجهاز الفني بعد نجاح إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 على قناة ssc السعودية، والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي:

تردد قناة ssc سبورت

تردد القناة: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت