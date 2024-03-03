كشف pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر رابط مظلتي spa.gov.iq/umbrella

بعد إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق اليوم، زاد البحث من جديد من قبل المتقدمين عن رابط مظلتي، حيث الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بحيث يتعرفوا هل تم قبول طلبهم ويشملهم المعاش الشهور القادمة أم لا، وعبر البديل نوضح لكم متى إعلان المشمولين بالحماية الاجتماعية؟

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى الآن لم تُطلق الحماية الاجتماعية وجبة جديدة بأسماء مشمولين جُدد، بل ما زال البحث قائم عن المشمولين من قبل الموظفين وما زال التدقيق على أوراق المتقدمين قائم ومن ناحية ثالثة ما زالت العمل العراقية بانتظار الميزانية لإطلاق وجبة جديدة، وآخر ما تم طرحه عبر منصة مظلتي هي الوجبة السادسة والمُحلق لها، وكل أصحاب الوجبات السابقة نزلت لهم الرواتب اليوم، وإلى وقتنا الحالي لم يتم تحديد موعدًا لإطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، ولكن يُجهز لها بالوقت الحالي ومُتوقع أن تنزل في شهر رمضان ولكن غير مؤكد، حيث لا يوجد تصريح رسمي الآن.

رابط مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بمجرد إتاحة العمل العراقية لوجبة جديدة وشمول أفراد جديدة في برنامج الحماية الاجتماعية بالعراق، سيتمكن المواطنين من تحميل كشوفات المشمولين والتعرف على المستفيدين الجُدد من خلال منصة مظلتي، حيث الاستعلام يكون وفقًا للتالي: