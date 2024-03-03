«شوف هتقبض كام» بشرى سارة.. تحديد موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة 50% وفق لوزارة المالية
بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل تصدر موعد صرف مرتبات مارس 2024 عناوين البحث، حيث انتشرت بعض الشائعات بتبكير موعد الصرف بالزيادة الجديدة خلال الأيام الماضية، إلا أن المتحدث الرسمي قام بنفي ذلك وأكد على صرفها في موعدها المحدد من كل شهر، والذي تم تخصيصه من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ومنعاً للتكدس والازدحام.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
كشفت الجهات المختصة حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مؤتمره الصحفي، حيث أوضحت بأنه ليس هناك أي نية لتقديم الموعد عن ميعاده المحدد، ففي يوم 21 مارس سيكون أول أيام صرف رواتب العاملين بالدولة، واعتباراً من الأيام القادمة سيتم ضخ ماكينات الصرافة وأماكن الصرف بالمستحقات المالية لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي، وتستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية منتهية في يوم 27 مارس 2024.
جدول مرتبات الموظفين بعد العلاوة الجديدة
من المقرر أن يتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها خلال شهر مارس الجاري، حيث صرح الرئيس بجعل الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاعات الدولة 6 آلاف جنيه، ورفع معاشات كبار السن بنسبة 15%، وذلك من أجل إعانة المواطن المصري على مواجهة غلاء الأسعار بسبب الظروف القاسية التي تمر بها البلاد ولرفع الحمل عن كاهله، ويأتي جدول الرواتب على الشكل التالي:
- يتقاضى من هم بالدرجة الأولى أو ما يعادلها راتب شهري 8200 جنيه.
- يصل راتب موظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها إلى 8000 جنيه.
- في حين يبلغ راتب من هم بالدرجة الثالثة أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه شهرياً.
- أما بالنسبة لمن هم بالدرجة الرابعة سوف يتقاضون 7000 جنيه في الشهر.
- يتقاضى من هم بالدرجة الخامسة راتب شهري يصل إلى 6500 جنيه.
- أما من هم بالدرجة السادسة سوف يبلغ راتبهم بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه.