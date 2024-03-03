تكنولوجيا

ملك الفئة المتوسطة من سامسونج Samsung Galaxy A25 5G إمكانيات خرافية وسعر تنافسي

Mostafa zainمنذ 6 ساعات
0

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A25 5G، يعتبر هذا الهاتف امتداد لسلسلة الA المميزة من الشركة، حيث يأتي الهاتف بشاشة عملاقة Super Amolod وبطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير تكفي ليوم كامل، كما يعد هذا الهاتف صيحة عصرية في فئة الهواتف المتوسطة، وفي هذا المقال سنوضح أبرز إمكانيات هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه لتستطيع تحديد ما إذا كنت ستقوم بشرائه أم لا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يمتلك الهاتف عدد كبير من المواصفات المميزة وهي كالآتي:

الخاصية الوصف
شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G
منفذ USB Type C
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن السريع 25 واط
نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6
الألوان أسود، أزرق غامق، أصفر، أزرق فاتح
إصدارات الذاكرة
  • 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام
  • 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام
  • 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام
زيادة المساحة التخزينية كارت ميموري (بدلاً من الشريحة الثانية)
المعالج Exynos 1280 (5 نانومتر)
معالج الرسوميات Mali-G68
الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.2)
الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/1.8) – أساسية مع OIS
  • 8 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.2) – واسعة
  • 2 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.4) – ماكرو
فلاش ليد

 

مميزات الهاتف

الميزة الوصف
البطارية سعة 5000 مللي أمبير
الصوت يدعم سماعات خارجية لإصدار صوت استيريو
التصوير كاميرا خلفية أساسية بدقة جيدة، يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K
الشاشة AMOLED بدقة Full HD+، معدل تحديث 120Hz

سعر هاتف Samsung Galaxy A25 5G

 

البلد سعة التخزين ذاكرة الوصول العشوائي السعر
مصر 128 جيجابايت 6 جيجابايت 16000 جنيه
مصر 256 جيجابايت 8 جيجابايت 18000 جنيه
السعودية 128 جيجابايت 6 جيجابايت 850 ريال
السعودية 256 جيجابايت 8 جيجابايت 1000 ريال
الإمارات 128 جيجابايت 6 جيجابايت 850 درهم
الإمارات 256 جيجابايت 8 جيجابايت 1000 درهم

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mostafa zainمنذ 6 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى