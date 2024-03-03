تكنولوجيا
ملك الفئة المتوسطة من سامسونج Samsung Galaxy A25 5G إمكانيات خرافية وسعر تنافسي
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A25 5G، يعتبر هذا الهاتف امتداد لسلسلة الA المميزة من الشركة، حيث يأتي الهاتف بشاشة عملاقة Super Amolod وبطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير تكفي ليوم كامل، كما يعد هذا الهاتف صيحة عصرية في فئة الهواتف المتوسطة، وفي هذا المقال سنوضح أبرز إمكانيات هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه لتستطيع تحديد ما إذا كنت ستقوم بشرائه أم لا.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G
يمتلك الهاتف عدد كبير من المواصفات المميزة وهي كالآتي:
|الخاصية
|الوصف
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G
|منفذ USB
|Type C
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن السريع
|25 واط
|نظام التشغيل
|Android 14 مع واجهة One UI 6
|الألوان
|أسود، أزرق غامق، أصفر، أزرق فاتح
|إصدارات الذاكرة
|
|زيادة المساحة التخزينية
|كارت ميموري (بدلاً من الشريحة الثانية)
|المعالج
|Exynos 1280 (5 نانومتر)
|معالج الرسوميات
|Mali-G68
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.2)
|الكاميرا الخلفية
|
|فلاش
|ليد
مميزات الهاتف
|الميزة
|الوصف
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير
|الصوت
|يدعم سماعات خارجية لإصدار صوت استيريو
|التصوير
|كاميرا خلفية أساسية بدقة جيدة، يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K
|الشاشة
|AMOLED بدقة Full HD+، معدل تحديث 120Hz
سعر هاتف Samsung Galaxy A25 5G
|البلد
|سعة التخزين
|ذاكرة الوصول العشوائي
|السعر
|مصر
|128 جيجابايت
|6 جيجابايت
|16000 جنيه
|مصر
|256 جيجابايت
|8 جيجابايت
|18000 جنيه
|السعودية
|128 جيجابايت
|6 جيجابايت
|850 ريال
|السعودية
|256 جيجابايت
|8 جيجابايت
|1000 ريال
|الإمارات
|128 جيجابايت
|6 جيجابايت
|850 درهم
|الإمارات
|256 جيجابايت
|8 جيجابايت
|1000 درهم