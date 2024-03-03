ملك الفئة المتوسطة من سامسونج Samsung Galaxy A25 5G إمكانيات خرافية وسعر تنافسي

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A25 5G، يعتبر هذا الهاتف امتداد لسلسلة الA المميزة من الشركة، حيث يأتي الهاتف بشاشة عملاقة Super Amolod وبطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير تكفي ليوم كامل، كما يعد هذا الهاتف صيحة عصرية في فئة الهواتف المتوسطة، وفي هذا المقال سنوضح أبرز إمكانيات هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه لتستطيع تحديد ما إذا كنت ستقوم بشرائه أم لا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يمتلك الهاتف عدد كبير من المواصفات المميزة وهي كالآتي:

الخاصية الوصف شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G منفذ USB Type C سعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 25 واط نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6 الألوان أسود، أزرق غامق، أصفر، أزرق فاتح إصدارات الذاكرة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام

128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام

256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام زيادة المساحة التخزينية كارت ميموري (بدلاً من الشريحة الثانية) المعالج Exynos 1280 (5 نانومتر) معالج الرسوميات Mali-G68 الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.2) الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/1.8) – أساسية مع OIS

8 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.2) – واسعة

2 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.4) – ماكرو فلاش ليد

مميزات الهاتف

الميزة الوصف البطارية سعة 5000 مللي أمبير الصوت يدعم سماعات خارجية لإصدار صوت استيريو التصوير كاميرا خلفية أساسية بدقة جيدة، يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K الشاشة AMOLED بدقة Full HD+، معدل تحديث 120Hz

سعر هاتف Samsung Galaxy A25 5G