مفاجآت نارية من العيار الثقيل.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والأندية المرشحة لمواجهة الأهلي 2024 والفرق المتأهلة الكونفدرالية

تزامنا مع انتهاء منافسات دوري أبطال أفريقيا، ارتفعت معدلات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث إن هذه البطولات رمقت الكثير من المفاجآت بمغادرة فريق الأهلي السوداني وفريق بيراميدز المصري، وقام كاف بالكشف عن الموعد الرسمي لقرعة ربع نهائي، لذلك نوضح إليكم خلال موقعنا الإخباري البديل عن الموعد بالتفاصيل الكاملة.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

من خلال تصريح واضح من قبل مصدر مسؤول من اتحاد الكرة تم الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2024، والذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، حيث صعد المجموعة الأولى الساحرة المستديرة بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمجموعة الرابعة برصيد اثنا عشرة نقطة من ثلاث بطولات وثلاثة تعادلات، بالإضافة إلى أن اليوم مودرن فيوتشر يواجه نظيره الهلال الليبي، ساعيا لتحقيق الفوز والتأهل بصورة رسمية إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية .

موعد مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2024

من المنتظر أن تقام مسابقات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في يوم 29 أو 30 من الشهر الجاري مارس 2024، كما تقام أيضًا مباراة الإياب بداية من شهر أبريل المقبل في اليوم الموافق خمسة أبريل.

ما هي الأندية المتأهل لربع نهائي لدوري الأبطال الأفريقية؟

بعد أن اكتمل عقد الدور ربع نهائي لبطولة دوري أفريقيا، من المقرر أن يتأهل كل من الأندية التالية:

الأهلي المصري.

مازيمبي الكونغولي.

صن داونز الجنوب إفريقي.

أسيك ميموزا الإيفواري.

بيترو أتليتكو الأنجولي.

يانج أفريكانز التنزاني.

سيمبا التنزاني.

الترجي التونسي.

أما عن الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية 2024

قام فريق نادي الزمالك بالحجز ضمن الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية، كما تأهل لأول مرة في تاريخه فريق نادي أبي سليم بالترتيب التالي: