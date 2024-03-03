عاجل.. مصرف الرافدين يُعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أذار الحالي 2024

قام مصرف الرافدين في العراق، عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أذار 2024، فضلاً عن رواتب هذا الشهر جاءت بقيمة الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أنها شملت عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات، حيث إن هذه الزيادة تُخفف العبء الاقتصادي عن المشمولين بهذه الرواتب، ويمكن الصرف عبر ماكينات الصراف الألي التي هي متواجدة على مستوى الجمهورية.

صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في العراق

وأوضح مصرف الرافدين العراقي، أنه تم كذلك إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر أذار الحالي والمباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين، مؤكدًا أن توزيع الرواتب شملت الرجال والنساء، وتم التوزيع الخاص برواتب المتقاعدين بما يشمل المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الإلكترونية المنتشرة على مستوى الجمهورية العراقية، بما يسهل على جميع المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية بالزيادات الجديدة دون أدنى ضرر.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري.

كذلك يتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار خدمة “الإستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ليتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمواطن المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

جاءت أهم شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-