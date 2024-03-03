“استقبلها الآن”.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2024 على النايل سات وخطوات تفعيلها

قناة الجزائرية الأرضية تعتبر من المنصات الرئيسية لعشاق كرة القدم في الجزائر، إذ تتيح مشاهدة مباريات الفريق الوطني مجانًا وبجودة عالية، هذه القناة لم تلفت انتباه المتابعين الجزائريين فحسب، بل استقطبت أيضًا جمهورًا عربيًا ودوليًا واسعًا، نتيجة لذلك، شهدت محركات البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية ازديادًا ملحوظًا، مما يمكن المشاهدين من متابعة الفعاليات الرياضية المختلفة، أبرزها كأس الأمم الأفريقية، كما إنه يتم تقديم البرامج والتحليلات على يد إعلاميين ومحللين رياضيين ذوي خبرة طويلة وأسلوب فريد.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

إذا كُنت من جماهير كرة القدم ومحبيها، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى معرفة تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء على النحو التالي:

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل تردد قناة الجزائرية الأرضية

من ريموت كنترول الخاص بالريسيفر، قم بالضغط على القائمة وعمل الخطوات التالية:

الذهاب إلى قائمة التركيب.

تحديد خيار البحث اليدوي.

كتابة كافة إحداثيات القناة في الخانات المخصصة لها.

النقر على أيقونة البحث.

بعد إتمام عملية البحث وظهور القناة، اضغط على حفظ.

خطوات تفعيل قناة الجزائرية الأرضية

بعد تنزيل تردد قناة الجزائرية الأرضية، سوف تحتاج القناة إلى فك الشفرة وبالتالي التمكن من فتحها، وتختلف خطوات فك الشفرة من جهاز تلفاز لأخر، ولكن تعد هذه الطريقة هي الشائعة والتي تستخدم بكثرة لمختلف أنواع الأجهزة:

فتح القناة بعد تنزيلها على التلفاز.

من ريموت الكنترول يتم الضغط على الزر الخاص بالرقم (0).

إدخال رمز تسجيل الدخول والذي غالبًا ما يكون (0000) أو (1111).

سوف يظهر أسفل الشاشة علامة حمراء.

من الريموت، اضغط على الزر الأحمر.

سيتم انتقالك إلى صفحة الشفرات.

في الخانة المخصصة بإدخال الشفرات يتم كتابة رقم الشفرة وهو ( 1100000000000).

أهم ما يُعرض على قناة الجزائرية الأرضية

على قناة الجزائرية الأرضية يتم عرض برامج رياضية وتحليلية وأيضًا إخبارية عديدة ومتنوعة، كما يمكن متابعة مختلف مباريات المنتخب الجزائري سواء المحلية أو الدولية، ومباريات الأندية الجزائرية المختلفة المحلى منها والعالمي، والدوري الجزائري العام لكرة القدم، المسابقات والألعاب الرياضية الجزائرية الفردي منها والجماعي، وكل ذلك يُعرض على مدار 24 ساعة بجودة صوت وصورة ممتازة.