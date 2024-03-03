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“ولادك هيحبوها ويطلبوها كل شوية“ طريقة عمل كيكة الذرة هشه وطرية اختراع يا كوتش
طريقة عمل كيكة الذرة
يتساءل عدد كبير من سيدات المنازل عن طريقة عمل كيكة الذرة والتي يطلق عليها أيضا البسيسة وهو واحدة من أنواع الحلويات التي اكتسبناها من أجدادنا، كما أنها تعتبر من الحلويات المفضلة عند الكثير منا ويحبها الأطفال أيضا كما يمكن تقديمها في عزومات رمضان ومناسبات اعياد الميلاد، كما يمكن تناولها مع وجبة الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة مع الشاي أو العصير، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.
طريقة عمل كيكة الذرة
يرجى السير على التعليمات بدقة من أجل النجاح في تحضيرها:
المكونات:
- كوبين من دقيق الذرة.
- 1 كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر.
- كوب من اللبن ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.
- أربع حبات من البيض.
- ½ من الزبدة.
- 2 باكو من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج البودر.
طريقة التحضير:
- أولا قومي بمزج كل من السكر والزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي.
- ثم انقليه في وعاء عميق واضيفي له الفانيليا.
- قومي بخفق البيض وأضيفيه إلى المزيج السابق، ثم قومي بخلط المكونات بواسطة التقليب باليد لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- ثم قومي بإضافة كل من الدقيق الأبيض ودقيق الذرة ومعهم البيكنج بودر، يجب خلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم.
- قومي بوضع مزيج الكيكة في صينية مقاس 30 ويجب دهنها بطبقة دهنية ورشة من الدقيق.
- ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.
- أخيرا اخرجيها واجري لها اختبار طهو بواسطة الشوكة عن طريق غرس الشوكة في منتصف الكيكة بمجرد اخراجها نظيفة تكون الكيكة قد نضجت.
- اتركيها تهدأ ثم قدميها مع الشاي أو العصير.