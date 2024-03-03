“ولادك هيحبوها ويطلبوها كل شوية“ طريقة عمل كيكة الذرة هشه وطرية اختراع يا كوتش

يتساءل عدد كبير من سيدات المنازل عن طريقة عمل كيكة الذرة والتي يطلق عليها أيضا البسيسة وهو واحدة من أنواع الحلويات التي اكتسبناها من أجدادنا، كما أنها تعتبر من الحلويات المفضلة عند الكثير منا ويحبها الأطفال أيضا كما يمكن تقديمها في عزومات رمضان ومناسبات اعياد الميلاد، كما يمكن تناولها مع وجبة الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة مع الشاي أو العصير، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.

طريقة عمل كيكة الذرة

يرجى السير على التعليمات بدقة من أجل النجاح في تحضيرها:

المكونات:

كوبين من دقيق الذرة. 1 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من السكر. كوب من اللبن ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة. أربع حبات من البيض. ½ من الزبدة. 2 باكو من الفانيليا. ملعقة من البيكنج البودر.

طريقة التحضير: