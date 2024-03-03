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“متشتريهاش من برة تاني“ طريقة عمل الطحينة زى المحلات بمكونات اقتصادية ووفري فلوس الجاهزة
طريقة عمل الطحينة زى المحلات
مع جائحة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد، أصبح أسعار الطحينة مرتفعة للغاية وهي تعتبر من الأشياء التي لا غنى عنها في جميع المطابخ، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضير الطحينة في المنزل والتي تكون مفيدة للصحة على عكس الطحينة الجاهزة والتي تحتوي على المواد الحافظة.
طريقة عمل الطحينة في المنزل
يجب العلم أنه عند تحضير الطحينة في المنزل تحتوي على عناصر غذائية عديدة مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم، كما أنه يمكن استخدامها عند تحضير سلطة الطحينة أو مع السندوتشات للأطفال، وطريقتها كالتالي:
المكونات:
- 1 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من السمسم الأبيض.
- ¾ كوب من الزيت
طريقة التحضير:
- قومي بتنقية السمسم من الشوائب الموجودة فيه.
- ثم ضعيه في مقلاة ضد الالتصاق وقومي بتقليبه باستمرار حتى تظهر رائحته.
- ثم قومي بطحنه بواسطة مطحنة التوابل.
- ثم أضيفي له كل من الدقيق والزيت، احرصي على أن يكون السمك الخاص به لا ثقيل ولا خفيف.
طريقة عمل الطحينة زى المحلات
المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب من السوداني المقشر.
- ¼ كيلو من السمسم الغير محمص.
- كوب و ½ من الزيت.
طريقة التحضير:
- قومي بوضع السمسم في مقلاة على نار هادئة حتى يسخن.
- بعد ذلك قومي بوضع الدقيق في نفس المقلاة على نار هادئة للتخلص من الرطوبة الموجودة فيه.
- ثم قومي بمزج كل من السمسم والدقيق والزيت بواسطة الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك ضعي الفول السوداني على النار لتتخلصي من الرطوبة التي يحتوي عليها.
- أضيفي السوداني على مزيج السمسم واخلطيهم جيدا للحصول على عجينة متماسكة متوسطة السمك.