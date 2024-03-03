“متشتريهاش من برة تاني“ طريقة عمل الطحينة زى المحلات بمكونات اقتصادية ووفري فلوس الجاهزة

مع جائحة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد، أصبح أسعار الطحينة مرتفعة للغاية وهي تعتبر من الأشياء التي لا غنى عنها في جميع المطابخ، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضير الطحينة في المنزل والتي تكون مفيدة للصحة على عكس الطحينة الجاهزة والتي تحتوي على المواد الحافظة.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

يجب العلم أنه عند تحضير الطحينة في المنزل تحتوي على عناصر غذائية عديدة مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم، كما أنه يمكن استخدامها عند تحضير سلطة الطحينة أو مع السندوتشات للأطفال، وطريقتها كالتالي:

المكونات:

1 كوب من الدقيق. 1 كوب من السمسم الأبيض. ¾ كوب من الزيت

طريقة التحضير:

قومي بتنقية السمسم من الشوائب الموجودة فيه.

ثم ضعيه في مقلاة ضد الالتصاق وقومي بتقليبه باستمرار حتى تظهر رائحته.

ثم قومي بطحنه بواسطة مطحنة التوابل.

ثم أضيفي له كل من الدقيق والزيت، احرصي على أن يكون السمك الخاص به لا ثقيل ولا خفيف.

طريقة عمل الطحينة زى المحلات

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من السوداني المقشر. ¼ كيلو من السمسم الغير محمص. كوب و ½ من الزيت.

طريقة التحضير: