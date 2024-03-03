مرتضى منصور يُسطر ملحمة إنسانية: “جثمان حلمي بكر أمانة في عنقي”

بعد إعلان أنباء وفاة الملحن الكبير حلمي بكري خلال الساعات السابقة، مما أدى إلى وجود الكثير من الأقاويل أن عدم استلام جثمانه نتيجة لوجود العديد من اختلافات، الذي أنتج إلى أن صرح مستشار مرتضي منصور عن آخر الأحداث الأخيرة بشأن استلام جثة الموسيقار الكبير، خاصة بعد اختلافات بين زوجه المرحوم وأبنائه على مكان دفنه.

مرتضى منصور يُسطر ملحمة إنسانية

صرح مرتضي منصور من خلال حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في بوست على الفيسبوك،”الحمد لله قام محامو مكتبي وعلي رأسهم أحمد مرتضي ووحيد صلاح وباقي أعضاء المكتب من المحامين بإنهاء جميع إجراءات دفن جثة الفقيد المرحوم حلمي بكر واستلموا تصريح الدفن من النيابة العامة وتوجهوا به الي مستشفي السلام و استلموا جثمان المرحوم حلمي بكر لإقامة صلاة الجنازة في مسجد السلام بعد ما كان قرارهم مسجد النور في العباسية ولكن اشقائه بعد اعلان نجلة بمكان صلاة الجنازة بعد التشاور مع اعمامه لكن هؤلاء الاعمام عدلوا المكان وهم احرار.. لك الله يا حلمي يا بكر”.

أعلن أن العزاء سوف يقام بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، أضاف أن هناك بعض الأقاويل تدعى اني أخذت اتعابي بالدولار من نجل حلمي بكر هشام المقيم في أمريكا، مبينا أن نقيب الموسيقيين مصطفي كامل والفنانة نادية مصطفي، هم الذي على دارية كاملة بمدى رد فعلي عندما تحدث معي هشام ابن حلمي بكر، فيما يتعلق باتعابي، أضاف أن أثرت في وجهة مع إبلاغه أن والده رفيق عمري منذ 30 عاما، مع عتابه له فيما عرضه من أموال من أجل دفن جثمان والده، أكد أنه لم يأخذ أي مبلغ مادي مع تأكيده أن “والله العظيم الدنيا لسه بخير وخير قوي”.