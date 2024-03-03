فيوتشر يستعد لملاقاة الهلال الليبي بتشكيلة مختارة في منافسات الكونفدرالية

في سياق استعداداته للمواجهة المرتقبة ضمن فعاليات بطولة الكونفدرالية، كشف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن التشكيلة التي ستخوض غمار اللقاء أمام نظيره الهلال الليبي، يأتي هذا الإعلان في لحظة حاسمة، معلنًا عن استراتيجية الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة، ويأمل فيوتشر في استغلال هذه المباراة لتأكيد جدارته وتعزيز تواجده ضمن المنافسين على اللقب، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي.

تشكيلة فيوتشر المعلنة تواجه الهلال الليبي في قمة الكونفدرالية

في قلب الاستعدادات لمواجهة قوية ضمن منافسات الكونفدرالية، أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيلة الفريق التي ستخوض اللقاء المنتظر أمام الهلال الليبي، في تشكيلة تمزج بين الخبرة والشباب، يبدو فيوتشر مستعدًا لإثبات قوته وسط توقعات بمباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من أحمد يحيى، محمد ربيعة، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، محمود شعبان، ايبا، عمر وائل، وعلي ياسر، يتضح من هذا التشكيل سعي فيوتشر لتقديم أداء متوازن، معولًا على خليط من اللاعبين الواعدين والمخضرمين لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

مواجهة قوية بين مودرن فيوتشر والهلال الليبي

وفي لقاء ينتظره عشاق كرة القدم الإفريقية بشغف، يحتضن استاد السلام مساء اليوم في تمام الساعة السادسة، المواجهة القوية بين فريق مودرن فيوتشر وضيفه الهلال الليبي، هذه المباراة، التي تقام ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمثل أهمية بالغة لكلا الفريقين الطامحين لتحقيق نتائج تعزز من مواقعهما في البطولة.