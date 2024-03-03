“فاضل اد ايه على امتحاناتك؟؟”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس والجامعات وفقا لخطة الوزارة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024، يتسائل طلبة المدارس والجامعات خلال تلك الفترة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية في ظل أن أوشك الفصل الدراسي الثاني على الانتهاء، حيث أن من المعروف أن الترم الثاني مدته قصيرة وتقدر مدته بنحو 18 أسبوع، واليكم موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من المراحل الابتدائية وحتى الجامعية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، حيث من المقرر أن تبدأ المدارس في عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، فيما ستنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في الاول من شهر يونيو وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة قبل بدء العام الدراسي الجاري.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

كما كشفت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الغير مضافة للمجموع ستنطلق يوم 10 يونيو القادم أي قبل حلول عيد الاضحى المبارك، فيما ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشكل فعلي بداية من السبت الموافق 22 من الشهر نفسه على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2024

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري للجامعات أن الترم الثاني ينتهي، يوم الخميس 30 مايو المقبل؛ لتنتطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 للجامعات في 1 يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد.

خريطة العام الدراسي 2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 للجامعات خريطة الترم الثاني 2024 للمدارس بدأ الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 انطلاق الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى لمدة 16 أسبوعًا ينتهي الترم الدراسي الثاني الخميس الموافق 6 يونيو 2024 تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الجاري يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024. تبدأ امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات خلال شهر يونيو 2024 تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل

خلال السطور الماضية قدمنا لكم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف التعليمية بداية من المراحل الابتدائية وحتى الجامعية، حيث سينطلق موسم الامتحانات بداية من شهر مايو القادم بعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك وقبل قدوم عيد الاضحى.