“أحلى حلويات رمضان“ طريقة عمل الزلابية في المنزل بمكونات اقتصادية وأحلى من الجاهزة

تعتبر الزلابية من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع سواء الكبير أو الصغير، كما أنه يمكن تقديمها أيضا في عزومات شهر رمضان المبارك وذلك لأنه يتم تحضيرها بسهولة وفي وقت قصير كما أنها غير مكلفة أيضا ويمكن تحضيرها بنكهات مختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.

طريقة عمل الزلابية في المنزل

يجب العلم أنه يتم صنع الزلابية في أي وقت وبالتحديد في فصل الشتاء وذلك لأنها تعطي الشعور بالدفء، وطريقة تحضيرها كالتالي:

المكونات:

1 كوب من الدقيق. كوب و ½ من الحليب البودر. ماء للعجين. ½ كوب زبدة أو زيت. ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات:

2 كوب من السكر. 1 كوب من الماء. فانيليا. عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الزلابية:

في وعاء عميق قومي بمزج كل من الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودر.

زيت للقلي.

ثم قومي بإضافة الزيت أو الزبدة، واخلطي المكونات جيدا حتى تتشرب المادة الدهنية.

أضيفي لهم الماء بشكل تدريجي وذلك حتى يتكون عجينة لينة سهلة التشكيل، واتركيها ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

يرجى تسخين الزيت ثم ضعي فيه الكرات التي قمت بصنعها واتركيها حتى تحصل على اللون الذهبي.

تحضير الشربات: