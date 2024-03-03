“الآن”.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضمان

يزداد الإهتمام في مصر بطرق الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي في عام 2024؛ تسعى الوزارة جاهدة لتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة لجميع شرائح المجتمع المصري، وتعتبر الخدمات المقدمة عبر كارت الخدمات المتكاملة أساسية بشكل خاص لجميع المواطنين، وخصوصًا لفئات ذوي الإعاقة، حيث يمكن استخدامه في القطاع الطبي للحصول على أفضل الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج ورعاية.

رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح رابط للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المقدمة بسهولة ويسر، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية؛ لذا، يُمكن للمواطنين القيام بالإستعلام عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 من قائمة الخدمات المتاحة.

تعبئة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم والرقم القومي.

النقر على زر الاستعلام لإرسال الطلب.

سيتم إشعار المستخدم بالنتيجة عبر النموذج المقدم، سواء تمت الموافقة على الطلب أو تم رفضه.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن الفئات المستحقة للحصول على الكارت والاستفادة من الخدمات المتكاملة المقدمة، وتشمل هذه الفئات:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

مرضى التوحد.

ذوي الإعاقات السمعية والذهنية.

أصحاب مرض القزامة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 تتضمن: