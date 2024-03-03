وظيفة ببدله شيك وراتب ولا في الأحلام.. شروط الوظائف الحكومية والمستندات المطلوبة

أعلنت النيابة العامه علي عدة وظائف من أهمها وظائف معاون نيابه عامه للإناث 2023، حيث حددت هذه الوظائف لخريجي الجامعات التي منها كليات الشريعة والقانون، الشرطة، الحقوق، أضافت أيضا يشترط علي المتقدمة أن تكون حاصله علي تقدير عام تراكمي جيد علي الأقل، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم المستندات المطلوبة للتقديم علي هذه الوظائف، المواعيد الرسمية للتقديم علي الوظائف في السطور التالية تابعونا.

المستندات اللازمة للتقديم علي وظائف معاون نيابة عامه للإناث

أولا: تقديم صورة طبقا الأصل من شهادة المؤهل ترافقها شهادة التي يوجد بها تقديرات التراكمي.

ثانيا: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، يشترط أن تكون البطاقة ساريه.

ثالثا: بعد سحب الملف يرجي طباعته خمس نسخ طبقا الأصل للنسخة الأصلية تقدم مع هذه المستندات.

رابعا: يجب تسجيل بيانات المتقدم حتي الدرجة الرابعة بجميع البيانات.

خامسا: ملف التقديم الذي تم سحبه من النيابة الإدارية.

اهم شروط التقديم في وظائف معاون نيابة عامه للإناث

يشترط علي المتقدمة أن لا يزيد العمر عن أل 30 سنة.

يجب عليها أيضا أن لا يقل التقدير العام التراكمي جيد علي الأقل فأكثر.

يشترط عليها أن يتم تسجيل البيانات وإرفاق المستندات الخاصة بها إلكترونيا علي الموقع الرسمي للنيابة العامة.

قد صرحت الجهة المسئولة من قبل النيابة العامة لتلقي طلبات الملفات وذلك بدء من 28 فبراير إلي موعد 7 مارس 2024.