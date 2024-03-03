جميع الخطوط.. مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان كافة المحافظات

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان التي بدء يتساءل عنها المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم يوم الأثنين القادم الموافق 11 مارس الحالي، حيث أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال السعر المبارك وذلك من خلال وضع خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين طوال الشهر، كما شدد المحافظ على هيئة النقل العام بضرورة التنسيق بين خطوطها حتى يحدث سيولة مرورية وانتظام الخدمة للمواطنين وتجنب الزحام المرورية خاصةً في أوقات الذروة.

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان

انتهت بالفعل التعديلات الخاصة بـ مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان لبدء العمل بها بدايةً من أول أيام شهر رمضان، حيث كانت الهيئة تقدم خدماتها من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، ونظرًا لاختلاف المواعيد خلال الشهر الشهر الكريم وتأخر مواعيد العمل الرسمية تم التأكيد من قِبل رئيس هيئة النقل العمل باستمرارية العمل حتى ميعاد ما قبل الإفطار وتغطية وقت الذروة، وبذلك تكون عدد ساعات العمل 10 ساعات متواصلة، أما بعد الإفطار فسوف يتم مد عدد ساعات العمل في المناطق الدينية والخدمة بها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

خطة مواعيد اتوبيسات النقل العام في رمضان

بعد التعديل على مواعيد النقل العام، نطرح عليكم المواعيد الجديدة التي حددتها هيئة النقل العام: