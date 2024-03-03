مفاجأة سارة للشباب.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 عبر وزارة الدفاع

ازداد التساؤل خلال الفترة الماضية حول موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 حيث يرغب العديد من الشباب داخل الدولة المصرية بالتطوع إلى إحدى الجهات العسكرية المتاحة داخل الدولة، وعند الإعلان عن فتح باب التطوع أمامهم من قبل وزارة الدفاع أقدم عليها عدد كبير للغاية على الموقع الرسمي التابع لها لكي يبدأ في عملية التسجيل، إلا أن البعض لا يعرف الطريقة الصحيحة والموعد الصحيح لبدء التسجيل، ومن خلال مقالنا سوف تتعرف على ما تريد بشكل مفصل.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يعد موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 إحدى المواعيد المنتظرة لدى العديد من الشباب لتحقيق رغبة الإلتحاق بجهة عسكرية تدافع عن الدولة المصرية، حيث يتم البدء في عملية التسجيل خلال المواعيد الآتية:

من المقرر أن يتم البدء في عملية التسجيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الجاري للعام 2024.

تم الإعلان أيضًا أن عملية التسجيل سوف تنتهي خلال اليوم الرابع من شهر مايو القادم حتى الإعلان عن الدفعة التي تم قبولها.

يتم قبول مؤهل الشهادة الإعدادية كحد أدنى من التعليم لجميع الراغبين في التقديم إلى هذا التطوع.

شروط التطوع في الجيش 2024

يوجد عدد من الشروط التي تضعها وزارة الدفاع المصرية لكي تستقبل دفعة جديدة من المتطوعين، ولا يمكن أن تتغضى الوزارة نهائيًا عن إحدى هذه الشروط، والتي تكون كالتالي: