باستراتيجيات خيالية تنزيل ماين كرافت على موبايلك وجهازك بطريقة صاروخية

لعبة ماين كرافت تعد واحدة من اشهر ألعاب العالم المفتوح علي مستوي الألعاب الاستراتيجية عالمياً، قررت الشركة المالكة للعبة الاحتفاظ بالنظام الكلاسيكي للعبة مما يثير دهشة بعض المستخدمين بعدم تطوير الرسومات والألوان، ولكن كان هذا واحد من أساليب نوتش المطور المعروف في التسويق الإلكتروني، وعلي هذا النطاق قررت لعبة ماين كرافت الاحتفاظ بسجيتها الكلاسيكية في البناء والتصوير والتصميم وعلي الرغم من ذلك أصبحت Mine craft اللعبة رقم علي مستوي الألعاب الاستراتيجية علي منصة جوجل بلاي وابل ستور.

MineCraft game play

لعبة ماين كرافت تعتمد علي أسلوب اللعب الفردي تحت مسمي وهدف النجاة من الموت المحتم، فعند حلول الظلام انت هالك لا محالة، ونظراً لأنها ليست لعبة حرب أو قتال فمستوي نجاتك يعتمد علي نسبة ذكائك، فكلما ذادت مستوي تخطيطك والهروب ووضع احتياطات الأمان من وحوش الليل التي تقتل من تراه، فعند هذه اللحظة يمكنك النجاة بيوم واحد حتي ظهور الشمس إلى انت تغرب ويبدأ يوم جديد من ظلام جديد مرعب، لذلك عليك دائماً في النهار أن تقوم باصطياد الماشية والخراف وتكسير الأخشاب وجمع الرمال والحديد والأحجار لصنع البيوت والأسلحة والدروع، وكلما أصبحت مرناً وذكياً كلما انتصرت داخل عالم ماين كرافت.

طريقة تحميل لعبة MineCraft

الآن اصبح يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت علي الهاتف الذكي الخاص بك وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالاتي