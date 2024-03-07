“السكر والزيت هيبقوا بالكوم في البيوت”.. الحكومة تقرر زيادة تموين شهر مارس بقيمة 4 اكياس سكر و 6 زيت.. احلى خبر قبل رمضان..!!

تعتبر السلع التموينية من أهم الاحتياجات الأساسية لكافة الأسر، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الاستهلاك والحاجة إلى السلع الغذائية الأساسية كالزيت والسكر، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثيرون، يصبح من الضروري معرفة نصيب الفرد من التموين في هذا الشهر المبارك، لا يخفى على أحد أن الزيت والسكر يعتبران من السلع الرئيسية التي يعتمد عليها الكثيرون في تحضير وجباتهم اليومية، وخاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تغييرات في أنماط الاستهلاك وتزايد الطلب على السلع الأساسية ولذا، يجب على الحكومة أن توفر كميات كافية من هذه السلع لضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

توزيع التموين

وفي ظل ذلك، يأتي التوزيع التمويني الذي يتم توزيعه بشكل دوري على المواطنين لضمان توفر السلع الأساسية لهم، وعندما نأخذ مثالا على توزيع 4 أكياس سكر و6 أزايز من الزيت، يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل ومنصف لضمان أن يحصل كل فرد على حصته العادلة من هذه السلع ومن الجدير بالذكر أن أسعار السلع التموينية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الكثيرين يعانون من صعوبة في توفير احتياجاتهم اليومية ولذلك، يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار وتقديم الدعم اللازم للمواطنين خاصة في هذا الوقت الحرج.

اسعار ابرز المواد الغذائية