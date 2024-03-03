“بلاك” رابط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر 2024

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة المرأة الماكثة فى البيت بهدف مساعدة السيدات في الجزائر على توفير متطلبات الحياة الأساسية من الأكل والشرب والملبس والارتقاء بمستواهم المعيشي وتستهدف منحة المرأة الماكثة السيدات غير العاملات لتوفير مصدر دخل مناسب لهم والقضاء على مشكلة البطالة فى الجزائر يتساءل الكثيرعن شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل وكيفية التقديم.

منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

الالتحاق بمنحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر يجب أن تكون المرأة غير موظفة ومقيمة في البلاد وتقوم بالعناية بأسرتها ومنزلها بشكل دائم كما يتوجب عليها تقديم الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة.

شروط الحصول على المنحة

لقد قامت الحكومة الجزائرية بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين في منحة المرأة الماكثة بالبيت وهذه الشروط تكمن في التالي:

أن تكون المرأة المقيمة حاملة للجنسية الجزائرية.

يشترط في المرأة المقيمة المتقدمة في المنحة أن تكون مقيمة إقامة دائمة في دولة الجزائر.

وأيضًا ألا يقل عمر المرأة المتقدمة للمنحة عن 15 عام.

يشترط أيضًا في المرأة الماكثة في البيت عدم حصولها على وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

تقديم ما يثبت عدم حصول المرأة على دخل ثابت.

كيفية التسجيل للحصول على المنحة

يمكن التسجيل للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024 من خلال إحدى الطريقتين التاليتين.

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والضغط على أيقونة “منحة البطالة”

تحديد مكان الإقامة والولاية التابعة لها السيدة المتقدمة للمنحة

تسجيل البيانات المطلوبة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة

وفي النهاية الضغط على أيقونة “إرسال”.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024