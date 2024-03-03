اخيراً هتفرج وهتنزل فلوسك فالحساب..موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 ..وماذا تفعل في حالة حذف حساب المواطن؟

في ظل ترقب صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن حيث يبحث المستفيدين عن موعد نزول الدفعة في حساباتهم البنكية، حتى يستطيعون شراء متطلبات شهر رمضان واحتياجاتهم الشخصية، خاصة ًانه اقترب موعد إيداع الدفعة الشهري في حسابات المستفيدين، حيث اعتادوا الحصول على كل دفعة جديدة في مطلع كل شهر ميلادي، لذلك ازدادت حركة البحث حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 خلال هذه الفترة بشكل كبير، وسوف نوضح لكم اليوم أهم التفاصيل حول موعد نزول الدفعه في حساب المستحقين لها، كما سنوضح كيفية التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد بالإضافة الى توضيح ماذا تفعل في حالة حذف حساب المواطن الخاص بك؟

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76

وقد أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية أنه سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر مارس من حساب المواطن في موعدها ولم يحدث اي تأجيل أو تقديم لهذا الموعد الشهري، الذي أقره برنامج حساب المواطن ليكون موعد دوري يتم فيه صرف الدفعات الجديدة، حيث يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبذلك يكون موعد صرف الدفعة المستحقة يوم الأحد 10 مارس 2024, وفي ذلك الحين يمكن لجميع المستفيدين صرف المبلغ حيث سيكون متوفر في حساباتهم البنكية.

التسجيل في حساب المواطن 2024

يمكن لجميع المواطنين السعوديين محدودي الدخل والفقراء أن يقوموا بالاستفادة من دعم حساب المواطن، وذلك في حالة توفر شروط استحقاقهم للدعم المادي حيث تم تحديد معايير من قبل القائمين على البرنامج للحصول على الدعم، واليكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات:

قم بالدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

سجل الدخول بكلمة سر ورقم المرور .

قم بالضغط على” فتح حساب “.

ومنها ادخل على خيار” خدمات الوزارة الإلكترونية “.

قم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد .

قم بإرفاق المستندات المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب.

ماذا تفعل في حالة حذف حساب المواطن؟

وبحسب ما أوضحت وزارة التنمية والموارد البشرية في المملكة، أنه يمكن لكل من تم حذف حسابه أن يعود ويسجل حساب جديد مرة أخرى، ولكن يشترط أن يكون مر 30 يوم على تاريخ حذف حساب المواطن القديم، ويمكنك القيام بهذه العملية بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بنفس الخطوات التي فعلت بها الحساب الذي تم حذفه.