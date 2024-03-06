منصة مظلتي.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق عبر هيئة الحماية الاجتماعية

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق، وقد جاءت تلك كمنحة ومساعدة للمواطنين المحتاجين وتقديم لهم يد العون والدعم والمساعدة بالأخص الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، لذلك قد تم تحديد ميزانية كبيرة من قبل الحكومة العراقية للرعاية الاجتماعية والتي يتم صرفها عن طريق هيئة الحماية الاجتماعية كما تسعى الدولة لتوفير شبكة أمان إجتماعية للمواطنين الذين لا يجدون دخل مالي ثابت في حياتهم.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في العراق 2024

وفرت هيئة الحماية الاجتماعية رابط إلكتروني حتى يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من أجل توفير الوقت والجهد والمال عن طريق الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الحماية الاجتماعية. يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات المطلوبة منه من الرقم الوطني العراقي الخاص به ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي. ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث. بعد عدة ثواني سيظهر لك كافة التفاصيل التي تخص البحث عن اسمك والحالة الخاصة بك في نظام هيئة الحماية الاجتماعية ومقدار الدعم التي يجب أن تتلقاه وتاريخ آخر دفعة قد تم صرفها لك.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق

هناك مجموعة من الشروط قد تم وضعها من قبل هيئة الحماية الاجتماعية حتى يتم وصول الدعم للفئة الأكثر استحقاقا وشروط الحصول على الدعم هو كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية هو من أصول عراقية أو فلسطينية ويجب أن يكون مقيم داخل أراضي العراق.

أن يكون المتقدم من اصحاب الدخل المحدود.

أن يكون الفرد المتقدم غير قادر على العمل وغير قادر على إعالة الأسرة وإعالة نفسه.

ألا يكون لديه أملاك أو عقارات مسجلة باسمه وذات القيمة عالية.

أن يكون المتقدم ليس من أصحاب المهن التي تدخل له دخل شهري كبير.

وتسعى الحكومة العراقية في تقديم الدعم المادي لمواطنيها العراقيين دائما في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، ويمكن للمواطنين استيفاء الشروط الموضحة للحصول على المنحة المقدمة بكل سهولة.