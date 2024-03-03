“سجلي واحصلي على 1100 دينار!!”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي في جميع الولايات

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، تم تفعيل رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 من قبل الحكومة الجزائرية مؤخرا، حيث ترغب الكثير من السيدات التي لا تمتلك دخل شهري ثابت أو من لا يعولهم في التسجيل بها بهدف الاستفادة من الدعم المالي المقدم الذي يساعدهم على أعباء الحياة في ظل ارتفاع الاسعار الذي طال كافة السلع، واليكم خطوات التسجيل.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

ويمكنك زيارة رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 على مدار الساعة للاستفادة من الاعانة المالية التي تشرف عليها الحكومة الجزائرية، ويتسارع الكثير من النساء للتسجيل في المنحة والاستفادة منها بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان، واليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

قم بتحديد الولاية التي تقطن بها.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بارفاق كافة الاوراق والمستندات المطلوبة لاتمام التسجيل.

الضغط على إرسال الطلب.

سيتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة والتواصل معك في حالة تم قبولك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أما الاوراق المطلوبة لاتمام التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 فقد حددتها الحكومة الجزائرية على النجو التالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية.

صور شخصية حديثة.

شهادة إقامة.

الشهادة الجامعية ووثيقة مدون بها عدم التوظيف.

شهادة عائلية.

إذا كانت المرأة مطلقة فلابد من تقديم وثيقة الطلاق.

في حالة إذا كانت المرأة أرملة فلا بد من تقديم شهادة وفاة الزوج.

شهادة إقامة.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تبلغ قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 800 دينار جزائري، فضلا عن منحة الطفل بقيمة 300 دينار، وبذلك تكون قيمة المنحة النهاية 1100 دينار جزائري، ولا صحة لما تم تداوله مؤخرا بشأن رفع قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار.

وفرنا لكم خلال السطور الماضية رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الذي اطلقته الحكومة الجزائرية، لتتمكن من ادخال جميع البيانات المطلوبة منك وتقوم الحكومة بفحصها تمهيدا لصرف المنحة ليكي إذا كنتي تستحقينها.