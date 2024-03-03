هبوط الدولار يهزّ عرش الذهب: الجرام يفقد 215 جنيهاً!

انخفضت أسعار الذهب محليا، حيث تراجع بنسبة 1300 جنيها، منذ تعاملات الشهر السابق، نظرا لانخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء إلى 41 جنيها، شهد الأسبوع الماضي، تراجع في أسعار الذهب، نتيجة لاستقرار الوضع بالسوق المحلي، خاصة بعد انخفاض الدولار وبعد إعلان اتفاقية رأس حكمة.

هبوط الدولار يهزّ عرش الذهب

وصل عيار ذهب 21 يوم السبت بالأمس إلى 2915 للجرام، لكي يتداول إلى مستوى 2770 جنيها، ليتراجع بقيمة 145 جنيه، لكي يتجاوز التوقعات، حيث كان المتوقع انخفاضه بين 2800، 2900 جنيه للجرام من عيار الذهب 21.

تعاملات اليوم تشير أن انخفض الذهب بقيمة 70 جنيها، لكي يصل إجمالي انخفاض خلال تعاملات يوم السبت واليوم إلى 215.

وفقا لتصريحات مؤسسة جولدمان ساكس المالية، تقول إن الشراكة بين مصر والإمارات من خلال مشروع رأس حكمة، سوف يؤثر بالإيجاب على مصر من خلال التمويل بالدولار خلال 4 سنوات القادمة

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب كثيرا لكي يسجل 2083 دولارا، مقارنة 2033 دولار في الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 18

وصل اليوم سعر الذهب جرام 18 إلى 2314 جنية للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أصبح سعر الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب اليوم لعيار 24 إلى 3086 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم

وصل قيمة الذهب اليوم 21600 ألف، بينما كانت تعاملات في الأسبوع الماضي بقيمة 24.200.

توقعات أسعار الذهب

شهدت أسعار الأونصة العالمية ارتفاع عن طريق تعاملات الأسبوع الماضي، مما يؤدي إلى إغلاقها لمستويات مهمة، لكي تفتح لها العديد من المكاسب في الفترات القادمة، يوجد بعض التوقعات التي تشير أن الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى انخفاض الفائدة في نصف العام، مما يؤدي إلى تأثر الاقتصاد في أمريكا بشكل سلبي.

من جانب آخر سوق تستمر اختلافات في أسعار الذهب المحلي محليا الذي تحرك نوعا ما بالأمس، بالرغم من ارتفاع في أسعار الأونصة العالمية الذي من المتوقع أن يتأثر الذهب بعد انخفاض سعر صرف الدولار.