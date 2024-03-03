مبروك تحميل هسه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يوجد عدد كبير من الأسر يقومون بالبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث يتم الاستفادة من تلك المنحة بشكل شهري الكثير من المتقدمين، فهي من المنح المالية التي توفرها الحكومة العراقية إلى كافة الأفراد الذين يحق لهم الحصول عليها مقابل توافر شروط المنحة فيهم، لكي يستطيعوا توفير ما يحتاجون إليه من احتياجات شخصية بشكل شهري، ومن خلال مقالنا علينا توضيح كافة تفاصيل تلك المنحة إليكم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ينتظر عدد كبير من الأسر داخل الدولة العراقية الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فهي من المنح الهامة والمتاحة داخل الدولة منذ سنوات عديدة، حيث يتم السماح أن يتعرف المتقدم على المنحة الخاصة به من خلال الدخول على موقع مظلتي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على منصة مظلتي من هذا الرابط.

اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختر الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم الوجبة التي تريد أن تستعلم عنها.

املًا بيانات المستفيد حتى تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية.

اختر المحافظة المتواجد بها داخل العراق.

انقر على زر التحميل.

عند التحميل أبحث عن اسمك.

شروط الموافقة على الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي يتم الموافقة على طلب الحصول على المنحة الخاصة بك تلتزم الحكومة العراقية ببعض الشروط المفروضة يلزم تحققها، وفي حال عدم توافرها بشكل كامل لم يتم الحصول على الموافقة، وتكون هذه الشروط كما يلي: