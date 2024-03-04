مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة الأولى مترجمة وكاملة عبر موقع ديلي موشن dailymotion

مسلسل السلطان محمد الفاتح مترجمه وكاملة

المسلسل التركي الجديد السلطان محمد الفاتح يقوم ببطولته النجم سيركان تشاي أوغلو ويشاركه البطولة سليم بيرقدار وفكرت كوكشان وتوبا اونسال، ويعرض المسلسل على القناة التركية تي ار تي كل ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اسطنبول، وقصة المسلسل تدور حول محمد الفاتح الذي تولى الحكم خلفا لوالده الأمير علاء الدين، وكانت الدول الأوروبية تعتقد أنه شاب ليس على قدر تلك المسئولية ولن يستطيع حكم البلاد ولكنه يفاجيء الجميع بانتصاره في أول حروبه بمجرد توليه الحكم ضد أورها، ويوضح المسلسل طريق محمد الفاتح نحو فتح القسطنطية التي كان فتحها أهم أمنيات حياته وكيف استطاع في سبيل ذلك التغلب على الروم.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة الأولى

عرضت يوم الثلاثاء الفائت الحلقة الأولى من مسلسل السلطان محمد الفاتح ونجحت الحالة في جذب متابعين كثر وتجاوزت نسبة الريت في تركيا الأربعة بالمائة وهي نسبة جيدة بالنسبة لأول حلقة ومتوقع أن ترتفع في الحلقات القادمة، ظهر محمد الفاتح في هذه الحلقة بعمر السابعة عشر ثم يحدث مرور زمني، ويمكنكم مشاهدة الحلقة مترجمة وبجودة عالية على موقع ديلي موشن، كما أنه من المنتظر أن تبدأ قناة الفجر الفضائية في عرض حلقات المسلسل قريبا.