مصرف الرافدين يعلن بدء توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار عبر الدفع الإلكتروني

في خطوة تعكس التزامه بتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين، أعلن مصرف الرافدين اليوم، الأحد 3 آذار 2024، عن انطلاق عملية توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الحالي، مستخدمًا في ذلك أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني، هذه الخطوة، التي تأتي تأكيداً على سعي المصرف لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، تمنح المتقاعدين الراحة والأمان في استلام مستحقاتهم المالية.

توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين، فقد بدأت عملية توزيع الرواتب على المتقاعدين، مشيرًا إلى أن العملية تشمل كافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأكد المصرف أن المتقاعدين الذين يتلقون الرسائل النصية يمكنهم التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان، مما يسهل عليهم الوصول إلى مستحقاتهم دون الحاجة للتقيد بمكان محدد، هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع إعلان هيئات التقاعد الوطنية عن بدء صرف الرواتب تدريجيًا، ما يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات والمؤسسات المالية في العراق لضمان توفير خدمات مالية ميسرة للمتقاعدين.

تفاصيل حساب المكافأة التقاعدية للموظفين بخدمة أقل من 15 سنة

تنص اللوائح التقاعدية على أن الموظفين الذين يُحالون على التقاعد وتقل مدة خدماتهم التقاعدية عن 15 سنة يحق لهم الحصول على مكافأة تقاعدية، ويتم احتساب هذه المكافأة وفقاً لمعايير محددة، حيث يجري حسابها بضرب إجمالي عدد أشهر الخدمة التقاعدية الكاملة في نسبة 14% من متوسط الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال فترة عمله، المبلغ الناتج من هذه العملية يُعتبر المكافأة التقاعدية المستحقة للموظف.