بشرى سارة للمواطنين! أسعار اللحوم تشهد تراجعًا هائلاً بنسبة 20%.. مش هتصدق الكيلو وصل كام!

إشارات العديد من التوقعات عن تراجع في أسعار اللحوم في الأسواق مع انخفاض سعر الأعلاف نظرا لتراجع قيمة الدولار في الأسواق المركزية مع وجود توقعات عن تراجعها في الفترات القادمة، نظرا لكون مصر تستورد اللحوم الحمراء من الخارج بنسبة 40%، لذلك من المؤكد سوف تتراجع أسعارها، نتيجة لانخفاض قيمة الدولار، خاصة بعد صفقة رأس حكمة.

أسعار اللحوم تشهد تراجعًا هائلاً بنسبة 20%

صرح رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن يوجد انخفاض كبير في أسعار اللحوم في الأسواق بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، أضاف أن أسعار اللحوم الفترة الماضية التي كانت في الأسواق وهمية، سوف يكون انخفاض بنسبة 20%، قال إننا نرغب أن تعود قيمة كيلو اللحم إلى 120 جنيها، ذلك سيكون في مصلحة مصر.

أكد رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية، أن المنبع الأساسي للحوم هي البرازيل، نظرا لاحتوائها على ثروة حيوانية كبيرة نتيجة لطبيعة الأرض هناك، أضاف أن مصر سوف تستفاد كثيرا من صفقة التي تم الاتفاق عليها من خلال استيراد اللحوم المجمده من البرازيل.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم البقري:

كيلو اللحم البلدي بين 330 و 400 جنية.

كيلو اللحم الكندوز بين 350 و 420 جنيها.

كيلو اللحم الجملي بين 300 و 330 جنيها.

كيلو اللحم الضاني بين 400 و480 جنيه.

كيلو اللحم الباتلو 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين:

كيلو اللحم الضاني المثلج 250 جنية.

كيلو اللحم الضاني الطازج 270 جنية.

كيلو اللحم البلدي الطازج 280 جنية.

اللحوم السودانية المجمدة 160 جنية.

اللحوم السودانية الطازجة 225 جنية.

منافذ وزارة الزراعة: