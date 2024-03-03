انهيار مدوّي! الدولار في السوق السوداء يهبط بشكل مفاجئ

نظرا لجهود الدول في إتمام صفقة رأس حكمة التي تساعد بنحو 35 مليار جنيه، أدى كل ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار بقيمة جنيه في الأسواق الموازية مرة أخرى، حيث تراجع ال45 إلى 43 جنية، حيث انخفض من نحو 63 جنية يزم الخميس قبل السابق، جاء 71-73 جنيه أعلى سعر في السوق، الفارق بقيمة 30 جنيه.

الدفعة الثانية تصل البنك المركزي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دخول استثمارات مشروع صفقة رأس حكمة إلى البنك المركزي يوم الثلاثاء، مع استقبال البنك دفعة إضافية من تلك الأموال.

التعامل بالدولار يكون في تلك الفترة عل نحو 42-43، يعتبر من أكثر التسجيلات هبوطا للدولار في التاريخ.

صندوق النقد واقتراب صرف القرض

صرحت يوم الثلاثاء كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عن قيام صندوق بتسوية القضايا الرئيسية مع الجهات المصرية بشأن ما يتعلق ببرنامج قروض 3 مليارات دولار، إضافة أن نهتم بوصول تمويل الإضافي خلال أسابيع.

35 مليار دولار خلال شهرين

صرح الدكتور مصطفي مدبولي عن تفاصيل مشروع الشراكة بين مصر والإمارات التي تتمثل في بناء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء شركة رأس حكمة، ستعتبر هي المؤسسة القابضة للمشروع، حيث تحتوي على فنادق ومشروعات ترفيهية، منطقة الأعمال والمال مع تأسيس مطار دولي.

أضاف أن المشروع يحتوي على استثمار أجنبي بنسبة 35 مليار دولار سوف تدخل إلى البلد خلال شهرين، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 15 دولار، الأخرى بقيمة 20 دولار، ستحصل مصر على صافي أرباح بقيمة 35%.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يبحث العديد من المواطنين خاصة التجار والمستثمرين عن سعر الدولار اليوم، حيث أصدرت أغلب البنوك من خلال تعاملاتها أن سعر الدولار منذ 10 مارس السابق مستقرا دون أي زيادة لمدة عام.