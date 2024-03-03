قوائـــم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في عموم محافظات العراق بالرقم الوطني pdf

هل ظهرت قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية؟ يعتبر هذا السؤال ضمن أكثر الأسئلة التي تم تداولها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، لا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص قد قاموا بتداول أخبار تؤكد على كون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قامت برفع القوائم على موقع الوزارة أو على موقع منصة مظلتي، الأمر الذي أراد الجميع التأكد منه، كما أن الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة المستندات المطلوبة للتقديم في دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

لقد شهد محرك جوجل حالة من البحث المتزايد من قبل المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية متسائلين عن حقيقة رفع قوائم وكشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية، ومنها وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت في بيان رسمي لها أن كل ما يتم تداوله من أخبار تفيد ظهور قوائم المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية، ما هو إلا إشاعات لا صحة لها وعلى جميع المستفيدين انتظار الإعلان الرسمي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ظهور هذه القوائم.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المواطن عن خطوات الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية، فإنها تتلخص فيما يلي

عليك الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أو من خلال الدخول على منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة بكل تأكيد.

بعد ذلك عليك كتابة كافة البيانات الخاصة بك من حيث الاسم ورقم الهوية الوطنية.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على خانة تحديد المحافظة التابع لها.

بعدها قم بالضغط على زر استعلام، ومنها سوف تتعرف على القوائم فور إعلانها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

من أكثر ما يشغل بال المواطنين الراغبين في أن تتغير حياتهم للأحسن كما حدث مع مستفيدي دعم الرعاية الاجتماعية رابط منصة مظلتي، هو معرفة الأوراق المطلوبة التي لا بد من توافرها عند التقديم حتى يصبح من حق المواطن انتظار إعلان قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة المقبلة، على أن تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي