هام|دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال رمضان

في بيان رسمي نشرته عبر منصتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن تحديد موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تمهيدية لتحديد بداية الشهر الفضيل، يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات الدينية والاجتماعية لاستقبال شهر رمضان، الذي يحظى بأهمية كبرى في العالم الإسلامي.

آلية استطلاع الهلال تحدد بداية الشهر الكريم

وفقاً للإعلان الصادر عن دار الإفتاء، من المقرر أن يتم استطلاع الهلال يوم الأحد القادم، بعد غروب الشمس مباشرة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، يُعتبر رصد الهلال ورؤيته بمثابة إشارة رسمية لبداية شهر رمضان، في حالة عدم ظهور الهلال، يُستكمل شهر شعبان ثلاثين يوماً، وفقاً للتقاليد الإسلامية، يُشار إلى أن بداية شهر رمضان تتغير سنوياً بمقدار 10 إلى 14 يوماً مقارنةً بالتقويم الميلادي، نظراً للتقويم الهجري القمري الذي تتبعه الدول الإسلامية.

إجراءات في حال عدم رؤية الهلال

في حالة عدم وضوح رؤية الهلال بسبب الظروف الجوية أو غيرها، أوضحت دار الإفتاء أنه يتم استكمال شهر شعبان ليكون ثلاثين يوماً، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، هذا الإجراء يضمن اتباع الإرشادات الدينية بدقة، مما يعكس حرص الدار على التمسك بالتعاليم الإسلامية في كافة شؤون العبادة.

تقدم شهر رمضان سنويًا

تجدر الإشارة إلى أن بداية شهر رمضان تتغير كل عام بالتقويم الميلادي، تقدمًا من 10 إلى 14 يومًا تقريبًا، نظرًا للفارق بين التقويمين الهجري والميلادي، هذه الظاهرة تعكس الديناميكية والتنوع في الحياة الدينية للمسلمين، وتبرز أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الشهر الفضيل بكل ما يحمله من فرص للعبادة والتقرب إلى الله.